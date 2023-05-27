Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре могут появиться несколько кадетских школ

В Сыктывкаре могут появиться несколько кадетских школ Фото "Про Город Сыктывкар"

Несколько сыктывкарских школ перепрофилируют под кадетские. Об этом сообщили в управлении образования по Сыктывкару. 

Также в ведомстве отметили, что в школах, где есть кадетские классы не было ни одного случая подростковых преступлений. 

В данный момент в столице Коми кадетские классы существуют всего в пяти школах. В 2023 года их планируется открыть еще в 14 учебных заведениях. 

Управление образования заявило, что если родители активно поддержать такую инициативу, то полность. кадетскими могут стать три школы Сыктывкара: школа №8 в Верхнем Чове, школа №20 в Седкыркеще и школа №31 в Эжве. 

Напомним, ранее в Сыктывкаре экстренно эвакуировали учеников и персонал из Гимназии искусств. Как стало известно, причиной стало короткое замыкание электросетей.

...

  • 0

Популярное

Последние новости