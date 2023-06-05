В Коми 54 женщины с ВИЧ-инфекцией родили детей

В Коми в 2022 году приняли роды у 54 женщин с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

За 2022 год уровень распространения ВИЧ среди жителей республики составил 45,5 на сто тысяч населения. В прошлом году на учете стояли 3524 пациента. За один год от ВИЧ умерли 15 человек.