В Коми 54 женщины с ВИЧ-инфекцией родили детей

В Коми в 2022 году приняли роды у 54 женщин с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.
За 2022 год уровень распространения ВИЧ среди жителей республики составил 45,5 на сто тысяч населения. В прошлом году на учете стояли 3524 пациента. За один год от ВИЧ умерли 15 человек.
Также 54 женщины с ВИЧ смогли забеременеть и родить ребенка. 52 матерям провели химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции во время беременности.
Напомним, за неделю от укусов клещей пострадали 363 жителя Коми, 67 из них — дети. С начала сезона на 2 июня 2023 года за медицинской помощью 1130 человек, которых укусило это опасное насекомое. В их числе 214 были детьми. Некоторые клещи, которых доставали с тел пострадавших были заражены энцефалитом.