За неделю от укусов клещей пострадали 363 жителя Коми

С 26 мая по первое июня в Коми зафиксировали сотни укусов клещей. За помощью по поводу нападения насекомых обратились 363 человека, 67 из которых — дети, сообщает Роспотребнадзор региона.
В лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" было проведено 331 исследование, из них в 5 обнаружен вирус клещевого вирусного энцефалита, в 58 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 1130 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 214.
Напомним, при присасывании клеща к телу необходимо немедленно обратиться в больницу, извлечь его и сдать в Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии на проверку зараженности насекомого энцефалитом. Такие исследования проводятся, чтобы при ситуации заражения своевременно ввести иммуноглобулин в профилактическом порядке, добавляют в Роспотребнадзоре.