За неделю от укусов клещей пострадали 363 жителя Коми

С 26 мая по первое июня в Коми зафиксировали сотни укусов клещей. За помощью по поводу нападения насекомых обратились 363 человека, 67 из которых — дети, сообщает Роспотребнадзор региона.

В лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" было проведено 331 исследование, из них в 5 обнаружен вирус клещевого вирусного энцефалита, в 58 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.