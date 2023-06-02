В Коми водитель ВАЗа ехал прямо по пешеходной зоне

В Микуне водитель отечественного авто решил устроить “стритрейсинг” прямо на благоустроенной зоне возле фонтанов. Инцидент попал на видео. Об этом сообщает “Комиинформ”. Как рассказали в ГИБДД по Коми, нарушитель 2003 года рождения на авто ВАЗ-2107 ехал прямо по тротуару пешеходной зоны, создавая опасность для идущих горожан.

Водителя ВАЗа привлекли к административной ответственности. Ему придется выплатить штраф до двух тысяч рублей.