На ремонт сыктывкарской больницы потратят почти 900 миллионов рублей

На ремонт Эжвинской городской больницы потребуется не менее 850 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о выделении средств на первый этаж. Об этом сообщили на рабочем совещании по вопросам здравоохранения в Госсовете Коми.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Игорь Дягилев заявил, что 20 миллион рублей выделят из запаса фонда ОМС. На ремонт первого этажа розового корпуса эжвинской больницы необходимо не менее 30 миллионов рублей.