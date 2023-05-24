Руководитель Минздрава Коми отправится на СВО

Руководитель министерства здравоохранения Коми Игорь Дягилев заявил, что уходит на СВО. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Исполняющий обязанности главы ведомства принял это решение, основываясь на своих личных убеждениях и жизненной позиции. Он рассказал, что несколько раз сам был в поездах в Луганской народной республике и видел ситуацию своими глазами. Также руководитель министерства отметил, что его многолетний опыт травматолога и знания реабилитационной работы будут востребованы на передовой.
Исполняющий обязанности главы ведомства подчеркнул, что просит не искать в его поступке какого-то подтекста и чего-либо дурного, а также поддержать его и его коллег, которые, возможно, примут такое же решение.
Все проекты и данные народу обещания в сфере здравоохранения, а также обязательства перед работниками и пациентами Игорь Дягилев пообещал выполнить. Также и.о. главы Минздрава отметил, что само ведомство и другие учреждения не пострадают, и будут продолжать работу в штатном режиме.