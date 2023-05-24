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Руководитель Минздрава Коми отправится на СВО

Руководитель Минздрава Коми отправится на СВОСкриншот из видео

Руководитель министерства здравоохранения Коми Игорь Дягилев заявил, что уходит на СВО. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Исполняющий обязанности главы ведомства принял это решение, основываясь на своих личных убеждениях и жизненной позиции. Он рассказал, что несколько раз сам был в поездах в Луганской народной республике и видел ситуацию своими глазами. Также руководитель министерства отметил, что его многолетний опыт травматолога и знания реабилитационной работы будут востребованы на передовой.

Исполняющий обязанности главы ведомства подчеркнул, что просит не искать в его поступке какого-то подтекста и чего-либо дурного, а также поддержать его и его коллег, которые, возможно, примут такое же решение.

Все проекты и данные народу обещания в сфере здравоохранения, а также обязательства перед работниками и пациентами Игорь Дягилев пообещал выполнить. Также и.о. главы Минздрава отметил, что само ведомство и другие учреждения не пострадают, и будут продолжать работу в штатном режиме.

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