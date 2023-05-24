Руководитель Минздрава Коми отправится на СВО

Руководитель министерства здравоохранения Коми Игорь Дягилев заявил, что уходит на СВО. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Исполняющий обязанности главы ведомства принял это решение, основываясь на своих личных убеждениях и жизненной позиции. Он рассказал, что несколько раз сам был в поездах в Луганской народной республике и видел ситуацию своими глазами. Также руководитель министерства отметил, что его многолетний опыт травматолога и знания реабилитационной работы будут востребованы на передовой.