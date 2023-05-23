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В Коми скончались два пациента, зараженных коронавирусом

В Коми скончались два пациента, зараженных коронавирусом Фото "Про Город Сыктывкар"

В Коми от коронавирусной инфекции умерли два человека. Актуальную статистику можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф. 

В республике за семь дней СОVID-19 заразились 153 человека. За предыдущую неделю заболело 178 жителей Коми. 

За неделю госпитализировали 18 человек, выздоровело всего 154 пациента, это почти в два раза меньше, чем за прошлую неделю. 

За три года пандемии коронавирусом заболели 199 936 человек, из них выздороветь смогли только 196 313 пациентов. 

С начала пандемии от коронавируса скончались 3280 жителей региона. 

Напомним, сейчас в Сыктывкаре объявлен карантин птичьего гриппа. Как заявили в Роспотребнадзоре по Коми, заболевание не опасно для человека. На прошлой неделе из-за мертвых птиц закрыли городской пляж.

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