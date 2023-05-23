В Коми скончались два пациента, зараженных коронавирусом

В Коми от коронавирусной инфекции умерли два человека. Актуальную статистику можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф. В республике за семь дней СОVID-19 заразились 153 человека. За предыдущую неделю заболело 178 жителей Коми.

За неделю госпитализировали 18 человек, выздоровело всего 154 пациента, это почти в два раза меньше, чем за прошлую неделю.

За три года пандемии коронавирусом заболели 199 936 человек, из них выздороветь смогли только 196 313 пациентов.

С начала пандемии от коронавируса скончались 3280 жителей региона.