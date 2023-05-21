В Коми температура воздуха прогреется почти до 30 градусов тепла

В последнюю неделю мая в Коми сохраниться теплая летняя погода. Об этом сообщают синоптики ЦГМС республики.

На грядущей неделе температура воздуха прогреется до +27 градусов. Из-за антициклона на основной территории Коми днем будет +22…27 градусов, а на крайнем северо-востоке — +17…+22 градуса. В Воркуте двадцати градусов тепла еще не ожидается: температура воздуха прогреется до +13 градусов. На крайнем севере местами и вовсе будет +1…+6 градусов.