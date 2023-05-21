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Сразу в нескольких районах Коми объявили чрезвычайную пожароопасность класса V

Сразу в нескольких районах Коми объявили чрезвычайную пожароопасность класса VФото "Про Город Сыктывкар"

В Коми сразу в нескольких районах объявлена чрезвычайная пожароопасность класса V. Сообщает "Первоисточник".

Опасными районами стали Койгородский, Усть-Куломский, Корткеросский, Удорский и Сыктывкар.

В это время стоит воздержаться от походов в лес. Напомним, лесные пожары чаще всего происходят по вине человека.

Во время чрезвычайной пожароопасности запрещается:

  • выбрасывать в лесу горящие спички, окурки сигарет, тряпки;
  • разводить костер и оставлять его без присмотра;
  • оставлять в лесу самовоспламеняющиеся предметы;
  • поджигать сухую траву, камыш.

Человек, из-за которого произошел пожар в лесу — понесет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в зависимости от характера преступления.

Если вы заметили возгорание в лесу, то следует немедленно позвонить в 112.

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