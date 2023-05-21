Сразу в нескольких районах Коми объявили чрезвычайную пожароопасность класса V

В Коми сразу в нескольких районах объявлена чрезвычайная пожароопасность класса V. Сообщает "Первоисточник".
Опасными районами стали Койгородский, Усть-Куломский, Корткеросский, Удорский и Сыктывкар.
В это время стоит воздержаться от походов в лес. Напомним, лесные пожары чаще всего происходят по вине человека.
Во время чрезвычайной пожароопасности запрещается:
- выбрасывать в лесу горящие спички, окурки сигарет, тряпки;
- разводить костер и оставлять его без присмотра;
- оставлять в лесу самовоспламеняющиеся предметы;
- поджигать сухую траву, камыш.
Человек, из-за которого произошел пожар в лесу — понесет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в зависимости от характера преступления.
Если вы заметили возгорание в лесу, то следует немедленно позвонить в 112.