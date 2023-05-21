Сразу в нескольких районах Коми объявили чрезвычайную пожароопасность класса V

В Коми сразу в нескольких районах объявлена чрезвычайная пожароопасность класса V. Сообщает "Первоисточник". Опасными районами стали Койгородский, Усть-Куломский, Корткеросский, Удорский и Сыктывкар.

В это время стоит воздержаться от походов в лес. Напомним, лесные пожары чаще всего происходят по вине человека.

Во время чрезвычайной пожароопасности запрещается:

выбрасывать в лесу горящие спички, окурки сигарет, тряпки;

разводить костер и оставлять его без присмотра;

оставлять в лесу самовоспламеняющиеся предметы;

поджигать сухую траву, камыш.

Человек, из-за которого произошел пожар в лесу — понесет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в зависимости от характера преступления.