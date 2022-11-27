Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которым крупно повезет в декабре 2022

Российский астролог Тамара Глоба обещает, что, вопреки трудностям декабря, в последнем месяце года будет немало приятных моментов, а четыре знака Зодиака и вовсе смогут познать почти забытое за волнениями счастье. Главное, считает она, понимать, что успех исключительно звезды гарантировать не могут. Важно, чтобы сами счастливчики приложили к этому усилия. Овен

Овнам в декабре придется выслушать немало критики от любимых, и они могут стать по-настоящему счастливыми, если прислушаются к тому, что им говорят. Главное, не заниматься спорами, от которых Овнам крайне трудно отказаться. Тем более, что на работе в этот период все будет стабильно, деньги будут приходить в точные сроки.

Чтобы гармония в жизни стала полной, не надо зацикливаться на мелочах, упускать важное и пытаться воплотить в жизни странные идеи. Чем спокойней будут Овны, тем счастливей их декабрь.

Телец

Тельца весь декабрь не будет оставлять Венера, планета любви. Доверие в паре вырастет настолько, что Тельцам не придется беспокоится о том, что их ждет дома. Частые беседы со второй половиной приведут к тому, что профессиональная сфера покажется скучной и неинтересной, и Тельцы вполне могут решиться на смену работы.

Они начнут искать места, которые на связаны с жестким графиком и работой от зари до зари. Представителям знака придет в голову здравая мысль о том, что на нынешней работе их самоотречение не приводит ни к чему, кроме болезней и переутомления, а для счастья им нужен только домашний уют и уважение коллег.

Глоба считает, что звезды предрасположены к такой перемене участи, но важно не гневаться и не раздражаться, а вспомнить о собственных такте и дипломатичности.

Дева

Женственным Девам в декабре стоит «резать» правду своим партнерам, только семь раз примерив свои силы. Сохраняйте спокойствие, говорит Глоба, и вам не придется разрываться между делами и домом. С середины месяца ситуация кардинально изменится к лучшему, отчего у Дев потеплеет на душе.

Тогда же наладится и непростая в первую декаду ситуация с финансами. Чтобы сделать себя более кредитоспособной, астролог советует Деве немного скопить на Новый год. Успехи начальство отметит, но отдача будет только в 2023 году, а до его еще нужно дождаться.

Ощущение комфорта и душевного равновесия Девам подарит активный отдых. Даже небольшая физическая нагрузка положительно скажется на опорно-двигательном аппарате, а сэкономленное от работы время будет приятно разнообразить хобби. Вообще, увлеченность Дев в декабре пойдет им на пользу: холодные декабрьские вечера станут намного приятнее.

Рыбы

Семейная жизнь Рыб в декабре обретет гармонию. Стихнут семейные бури, наступит штиль, а во второй половине месяца и вовсе расцветет романтика.

Зимние уютные вечера представители знака не проведут в одиночестве, и смогут скрыться от негатива осенних бурь. От них в кои веки отстанут и родные, прекратив читать нравоучения и требовать сесть на диету.

На работе есть риск поссориться с начальством, но звезды сделают так, что Рыбы останутся только в выигрыше от ситуации. Важно настоять на своем, и эффект будет неожиданно приятным.

Аллергикам на время новогодних праздников Глоба советует выбрать море, а, значит, в декабре стоит чуть-чуть подработать и отложить средства на поездку. Если хочется сделать что-то своими руками, то выбрать стоит спокойные и холодные тона – на них отдохнут глаза и психика.