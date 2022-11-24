В Коми изменятся цены на электроэнергию для населения

В Коми установили новую стоимость электроэнергии для населения с 1 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года. Такой документ подписала руководитель комитета региона по тарифам Анна Тюрнина.

В приказе говорится, что одноставочный тариф составит 5,75 рублей против 5,28 рублей за киловатт в час сегодня. Дифференцированный тариф по двум зонам суток за 1 киловатт-час вырастет с 6,07 рублей до 6,62 рублей днем и с 3,17 рублей до 3,45 рублей — ночью.