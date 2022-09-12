Жительница Коми выступит на шоу "Голос 60+"

Ухтинка Вероника Илянина выступит в очередном сезоне шоу "Голос 60+". Ее можно будет увидеть, и услышать в эфире на "Первом канале" уже 18 сентября. Об этом сама участница рассказала в своем видеообращении к зрителям.

Отметим, что из-за большого количества участников шоу в этом сезоне слепые прослушивания пришлось поделить на три выпуска. В связи с этим дату выступления ухтинки перенесли с 11 на 18 сентября.