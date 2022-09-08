12-летняя ухтинка Валерия Верногорова приняла участие в вокальном конкурсе "Ты супер!"

12-летняя Валерия верногорова из Ухты снова принимает участие в конкурсе "Ты супер!". Ее выступление можно будет увидеть в эфире телеканала НТВ сегодня, 8 сентября, в 20.10. Об этом участница сообщила на своей странице в соцсети вконтакте.
Валерия принимает участие в конкурсе уже в третий раз. В первый раз она испытала свои силы в 2019 году. тогда ей удалось дойти до полуфинала. А в 2020 году девочка смогла попасть в финал.
В 2020 году Валерия спела “Ля-ля-фа” Анжелики Варум и песню Аллы Пугачевой “Маэстро”. Голос девочки покорил членов жюри, но победы она все же не добилась.
Девочка занимается вокалом с трех лет и является участницей детской шоу-группы "Фа-Сольки" Дворца культуры в Ухте.