12-летняя ухтинка Валерия Верногорова приняла участие в вокальном конкурсе "Ты супер!"

12-летняя Валерия верногорова из Ухты снова принимает участие в конкурсе "Ты супер!". Ее выступление можно будет увидеть в эфире телеканала НТВ сегодня, 8 сентября, в 20.10. Об этом участница сообщила на своей странице в соцсети вконтакте.

Валерия принимает участие в конкурсе уже в третий раз. В первый раз она испытала свои силы в 2019 году. тогда ей удалось дойти до полуфинала. А в 2020 году девочка смогла попасть в финал.