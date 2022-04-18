В Сыктывкаре есть три уникальных здания: рассказываем о них

18 апреля отмечали Международный день памятников и исторических мест. Эту дату за праздником закрепил центр культурного наследия ЮНЕСКО. "Pro Город Сыктывкар" к этому дню совместно с Управлением Республики Коми по охране памятников рассказывает об уникальных архитектурных объектах столицы Коми. Часть материалов заимствована из книги Заместителя начальника Управления Республики Коми по охране памятников Сергея Павлюшина, которую он презентовал 18 апреля 2022 года.

Дом купца Суханова. Начало ХIХ века.

Находится в исторической части города по адресу: улица Орджоникидзе, 2. Объект культурного наследия регионального значения. Фото Александра Иваскевича.

Старейшее из сохранившихся каменных зданий города – двухэтажный особняк купца Степана Суханова. Точные годы возведения особняка и год окончания строительства неизвестны. Владельцу он обошелся в 6500 рублей на деньги того времени. К примеру, жеребец арабской породы времен императрицы Екатерины II стоил 350 рублей, зарплата лекаря была около 21 рубля.

По сообщению Павлюшина, дом построен по так называемой Тверской серии 1770-х годов. Он представляет собой двухэтажный кирпичный особняк в семь окон с вспомогательным назначением нижнего этажа и парадными помещениями.

Вид со стороны улицы Орджоникидзе. Фото Александра Иваскевича.

Все парадные помещения расположены на верхнем этаже. Во второй этаж вела лестница, которую в свое время вынесли из основного объема здания и поместили в бревенчатой пристройке со стороны двора. После проведения реставрации пристройка стала каменной.

Вид на двор дома купца Суханова. Фото Александра Иваскевича.

История дома:

Первое упоминание о нем относится к 1801 году. Тогда купцу выдали разрешение на строительство каменного двухэтажного дома в 23 квартале города на плановом месте 413. Именно на этом месте стояла укрепленная усадьба одного из предков Степана Суханова, которую сожгли "воровские люди" в 1739 году.

Дом купили у семьи Суханова городские власти в 1850 году за 2285 рублей 71 копейку, вместо просимых 3 тысяч рублей. Здание отдали под Усть-Сысольское уездное училище.

"В купленном доме пришлось провести значительный ремонт – нижний этаж Сухановского особняка, где располагались кладовые и кухня, перестроили под квартиру смотрителя, верхний – высокий и светлый, приспособили под учебные помещения училища, которое состояло из трех классов", – сообщил зам. начальника Управления Коми по охране объектов культурного наследия Сергей Павлюшин.

В 1897 году при училище окрыли класс ручного труда по столярному ремеслу.

Усть-Сысольское городское училище и класс ручного труда. Фотография между 1906 и 1912 годами из книги Сергея Павлюшина: "Память о прошлом и настоящем. Для будущего. Объекты культурного наследия Республики Коми 1750-е – 1950-е годы" (2022).