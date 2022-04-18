В Сыктывкаре есть три уникальных здания: рассказываем о них

18 апреля отмечали Международный день памятников и исторических мест. Эту дату за праздником закрепил центр культурного наследия ЮНЕСКО. "Pro Город Сыктывкар" к этому дню совместно с Управлением Республики Коми по охране памятников рассказывает об уникальных архитектурных объектах столицы Коми. Часть материалов заимствована из книги Заместителя начальника Управления Республики Коми по охране памятников Сергея Павлюшина, которую он презентовал 18 апреля 2022 года.
Дом купца Суханова. Начало ХIХ века.
Находится в исторической части города по адресу: улица Орджоникидзе, 2. Объект культурного наследия регионального значения. Фото Александра Иваскевича.
Старейшее из сохранившихся каменных зданий города – двухэтажный особняк купца Степана Суханова. Точные годы возведения особняка и год окончания строительства неизвестны. Владельцу он обошелся в 6500 рублей на деньги того времени. К примеру, жеребец арабской породы времен императрицы Екатерины II стоил 350 рублей, зарплата лекаря была около 21 рубля.
По сообщению Павлюшина, дом построен по так называемой Тверской серии 1770-х годов. Он представляет собой двухэтажный кирпичный особняк в семь окон с вспомогательным назначением нижнего этажа и парадными помещениями.
Вид со стороны улицы Орджоникидзе. Фото Александра Иваскевича.
Все парадные помещения расположены на верхнем этаже. Во второй этаж вела лестница, которую в свое время вынесли из основного объема здания и поместили в бревенчатой пристройке со стороны двора. После проведения реставрации пристройка стала каменной.
Вид на двор дома купца Суханова. Фото Александра Иваскевича.
История дома:
Первое упоминание о нем относится к 1801 году. Тогда купцу выдали разрешение на строительство каменного двухэтажного дома в 23 квартале города на плановом месте 413. Именно на этом месте стояла укрепленная усадьба одного из предков Степана Суханова, которую сожгли "воровские люди" в 1739 году.
- Дом купили у семьи Суханова городские власти в 1850 году за 2285 рублей 71 копейку, вместо просимых 3 тысяч рублей. Здание отдали под Усть-Сысольское уездное училище.
"В купленном доме пришлось провести значительный ремонт – нижний этаж Сухановского особняка, где располагались кладовые и кухня, перестроили под квартиру смотрителя, верхний – высокий и светлый, приспособили под учебные помещения училища, которое состояло из трех классов", – сообщил зам. начальника Управления Коми по охране объектов культурного наследия Сергей Павлюшин.
- В 1897 году при училище окрыли класс ручного труда по столярному ремеслу.
Усть-Сысольское городское училище и класс ручного труда. Фотография между 1906 и 1912 годами из книги Сергея Павлюшина: "Память о прошлом и настоящем. Для будущего. Объекты культурного наследия Республики Коми 1750-е – 1950-е годы" (2022).
"К 1906 году рядом с корпусом училища для класса возвели отдельное деревянное здание в три больших комнаты, которые разделили арочными проемами", – объяснил Павлюшин в книге.
Вид улицы Набережная города Усть-Сысольска с колокольни Троицкого собора. Фотография начала ХХ века. Справа – двухэтажный каменный особняк Суханова, в котором 10 сентября 1780 году дали праздничный обед в честь образования Усть-Сысольска. Фото из книги Сергея Павлюшина.
Класс ручного труда городского училища. Пристроен к дому купца Суханова в 1906 году. Фото Александра Иваскевича.
- С 1920 года в особняке Суханова открыли партийную школу.
- 2 ноября 1924 года в доме Суханова создали Коми областной музей, ныне – Национальный музей Республики Коми.
- После завершения реставрационных работ в 2009 году в здании поместили литературный музей Ивана Куратова.
Сейчас уникальный "родной" карниз из начала ХIХ века с элементами лепного декора сохранился лишь в боковой комнате, которая примыкает к углу улиц Орджоникидзе-Кирова. Почти весь старый сложный лепной декор помещений второго этажа утратили в 1930-ые годы в ходе капитального ремонта.
Дом купца Суханова. Вид со стороны Кировского парка. Именно здесь расположена боковая комната, в которой сохранился декор XIX века.
По оценке управления охраны памятников, дом купца Суханова вместе с классом ручного труда представляет единственный в республике ансамбль разных времен зданий учебного назначения.
Уездная земская больница (1910-1916; 1951).
Улица Бабушкина, 11. Объект культурного наследия регионального значения. Фото Александра Иваскевича.
ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ
Двухэтажное кирпичное Г-образное здание с поздней Т-образной дворовой пристройкой. Над основным историческим объемом крыша треугольной формы, четырехскатная. Над пониженной вспомогательной исторической пристройкой, которая примыкает к фасаду здания – двухскатная, с переходящим на три ската завершением крыши над фонарем.
Здание с боковой части. Фото Александра Иваскевича.
ИСТОРИЯ ЗДАНИЯ
В 1910 году заложили фундамент, а саму стройку завершили к 1916 году. Хотя уже в 1912 году здание почти построили за исключением штукатурных и малярных работ, а также изготовления крылец и тамбуров и прочих мелких работ. Помешали достроить трещины, которые появились на потолке и в одной из комнат, а также Первая мировая война. По сообщению Павлюшина, мастеров отправили на фронт. В итоге с осени 1916 года в здании расположилась земская больница.
Земская больница. Фотография середины 1910-х годов. Фото из книги Павлюшина.
Земская больница. Фотография 1930-х годов. Фото из книги Павлюшина.
Управление Коми по охране памятников, считает, что это здание ценное для сыктывкарцев, как память. Именно в нем родились многие жители столицы Коми.
Одна из дверей бывшей земской больницы. Фото Александра Иваскевича.
В 1951 году по проекту сыктывкарского архитектора Феофании Тентюковой к зданию пристроили второй этаж.
Летом 1998 года его передали лечебному факультету Коми филиала Кировской государственной медицинской Академии, в 2014 году – Сыктывкарскому государственному университету им. Питирима Сорокина. С 2017 г. здание не используется. В 2020 году подготовили проект его реставрации.
Пожарное депо. 1900-1907 гг.
Улица Советская, 9. Объект культурного наследия регионального значения. Фото Александра Иваскевича.
"18 июня 1900 года после завершения "молебствия на закладку пожарного депо" усть-сысольским городским головой Комлиным в присутствии большого количества народа положили первый кирпич в фундамент. Помещение для пожарной команды и башню наблюдательного поста возвели уже к 19 октября 1901 года. Тогда огнеборцы перешли в новое здание", – сообщил Павлюшин в книге.
Пожарное депо. Фотография между 1951 и 1954 годами. В первоначальном виде депо простояло с 1907 г. до начала работ по реконструкции первой половины 1970-х годов. Фото из книги Павлюшина.
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА
Двухэтажное кирпичное здание пожарного депо с наблюдательной башней находится в исторической части города на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской. Главный фасад выходит на Советскую улицу. С дворового и южного фасадов к памятнику вплотную примыкают современные пристройки.
Наблюдательная башня с часами. Ее использовали, чтобы разглядеть пожары в городе. Фото Александра Иваскевича.
Современные пристройки к Пожарному депо. Сейчас в здании находится Главное управление МЧС России по Коми. Фото Александра Иваскевича.
Главный фасад здания украшают окна (пять на первом и девять на втором этаже), вокруг которых сосредоточен основной декор памятника.
Сейчас к зданию примыкают такие окна. Когда-то здесь были ворота конюшни первоначального депо. Фото Александра Иваскевича.
По утверждению Управления Коми по охране объектов культурного наследия, Пожарное депо – это памятник гражданской архитектуры начала ХХ века, который стал символом Сыктывкара. Особенностью здания является применение в завершении пожарной каланчи элементов, которые характерны для русского деревянного оборонного зодчества.
Пожарное депо. Общий вид. Фото Александра Иваскевича.