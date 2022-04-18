Что поменялось в ЕГЭ: рассказывают сыктывкарские учителя

"Сами ученики перемен не боятся. Просто введение любых изменений для старшеклассников немного ограничивает их время. Некоторые дети подготовку строят с 10 класса. Получается, что они готовятся весь год к одному формату заданий, и тут вдруг на следующий сталкиваются с другим", – заметила Ольга Соколова.

"Несмотря на все изменения, обществознание остается самым выбираемым предметом из всех. У меня в этом году из двух 11-х классов один полностью сдает, а во втором – половина", – объяснила Ольга.

Основной период сдачи Единого государственного экзамена для выпускников школ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. В этот период включены и резервные дни. Об этом сообщалось на правовом портале. Журналист издания "Pro Город Сыктывкар" узнал у учителей, какие в этом году ожидаются изменения в экзамене, а также боятся ли ученики сдавать ЕГЭ.

"Первая часть ЕГЭ претерпела небольшие изменения. Убрали два первых задания, а также 10 с графиком спроса и предложения перенесли во вторую часть, где предполагаются "открытые" ответы. В целом, количество заданий сократилось с 29 до 25, а вместе с ними и сократилось время написания работы", – объяснила Ольга Соколова.

СОЧИНЕНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ТЕПЕРЬ НЕТ

"Задание 29 с написанием сочинения составитель убрал совсем. Хотя, на мой взгляд, при качественной подготовке оно было вполне выполнимо для учеников. А на смену ему пришло задание 25 на аргументацию и обоснование конкретных положений, с приведением примеров. Поскольку особенностью предмета является широкий круг изучаемых вопросом, то, думаю, что это задание вызовет определенные затруднения у детей", – считает педагог.

ДОБАВИЛИ

"Вторая часть ЕГЭ претерпела большие изменения. Остались задания с текстом, правда к ним добавили еще задание нового формата под номером 18, где проверяется знание терминологии у учащихся. Ранее этот элемент был в задании 25", – сообщила педагог.

НОВОЕ ЗАДАНИЕ №21 НА АНАЛИЗ ГРАФИКА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

"Задание несложное. Оно дает возможность детям получить три первичных балла", – считает учитель обществознания.

НОВОЕ ЗАДАНИЕ №23 НА ЗНАНИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИИ РФ

"Здесь нужно не просто знать положения главного документа страны, но и понимать их аргументацию. Думаю, что оно может вызвать затруднения у некоторых учащихся в плане анализа положений Конституции. Текст-то непростой", – рассказали Ольга Соколова.

ЧТО ОСТАЛОСЬ

"Это задание-задача, но она теперь под номером 27. В нем немного расширили круг вопросов по сферам жизни", – объяснила Ольга.

"Задание 24 – составление плана, которое раньше было под 28 номеров, тоже осталось без изменений. Хотя оно всегда вызывало наибольшее затруднения у большинства учащихся", – отметила педагог.

Руслан Деревесников, преподаватель истории

Руслан Деревесников. Фото из личного архива.

"Сократилось количество заданий – вместо 25 заданий стало 19, а, значит, уменьшилось и количество первичных баллов, которые переводятся в 100-балльную шкалу. Следовательно, потеря даже одного балла при переводе в 100-балльную систему будет значительной", – отметил педагог.

УБРАЛИ И ИЗМЕНИЛИ В ЭКЗАМЕНЕ ПО ИСТОРИИ

"Убрали задания, которые проверяют схожие умения, нет больше и исторического сочинения. Задание на аргументацию изменили: кроме аргумента, которым нужно подтвердить позицию по какому-либо вопросу российской истории, выпускник должен привести аргумент по схожей проблеме всемирной истории", – объяснил преподаватель.

НОВОЕ В ЕГЭ ПО ИСТОРИИ

"Добавили задание на знание понятий, а также на умение давать определение историческим терминам", – рассказал Руслан.

СТАЛО ЛЕГЧЕ ИЛИ СЛОЖНЕЕ?

"С одной стороны, как будто бы экзамен стал легче, но теперь выпускникам нужно знать суть событий всеобщей истории, чтобы аргументировать ту или иную точку зрения. Раньше нужно было знать только хронологию основных событий по всеобщей истории", – отметил преподаватель истории.

Ольга Елезова, учитель русского языка и литературы

"Все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку в формате ЕГЭ сохранены. Но в работу внесены некоторые изменения", – отметила педагог.

КАК РЕАГИРУЮТ УЧЕНИКИ НА ИЗМЕНЕНИЯ

"Целенаправленная подготовка к ЕГЭ идет с 10 класса. Школьная программа построена так, что в 10 классе выпускники уже отработали значительную часть заданий, поэтому в 11 классе достаточно времени на работу с обновлёнными заданиями", – объяснила учительница.

ИЗМЕНИЛИ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕКСТУ

"Из части первой экзаменационной работы исключено задание номер один. В нем проверяли, может ли ученик сжато передавать главную информацию из прочитанного текста. Его заменили на составное задание, которое проверяет умение выполнять стилистический анализ текста. Чтобы успешно его решить, нужны знания в области лексики, сведения по морфологии, синтаксису, стилистике текста", – объяснила Ольга Елезова.

КАК ГОТОВЯТСЯ

"Работа с текстами ведется на протяжении всего курса изучения русского языка, выпускникам необходимо повторить и систематизировать изученный материал", – считает филолог.

ИЗМЕНИЛИ ЗАДАНИЕ №16

"В 16-м задании поменяли формулировку и само оценивание. Оно обязательно имело два верных варианта ответа и оценивалось двумя баллами. Сейчас задача усложнилась: количество верных ответов не раскрывается, и выпускник получает 1 балл за правильный ответ", – объяснила Ольга Елезова.

"Следовательно, уменьшилось общее количество первичных баллов за экзамен с 59 до 58", – отметила филолог.

ЗАДАНИЕ С СОЧИНЕНИЕМ ТОЖЕ ПОМЕНЯЛИ

"Изменения незначительно коснулись самого ценного 27 задания – сочинения. Уточнили нормы оценивания работ от 70 до 150 слов. Написание сочинения составляет более 40% от общего количества баллов, поэтому подготовка к его написанию очень важна", – считает педагог.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДАНИИ 19

"Расширен языковой материал, который нужен для пунктуационного анализа. Это задание проверяет умение расставлять знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. В предыдущем году его материал ограничивался одним видом придаточного. Теперь выпускники анализируют предложения с несколькими придаточными и с разными видами связи. Это задание стало сложнее для выполнения", – объяснила Ольга Елезова.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

"Планируются и дальнейшие изменения в ЕГЭ, он становится все более ориентированным на практику. Сейчас экзамен требует больше знаний и умений от выпускников", – рассказала филолог.

Учителя математики одной из сыктывкарских школ

С 2015 года ЕГЭ по математике разделили на профильный уровень и базовый. Для тех, кто хочет поступить в ВУЗ технической направленности, обязательно сдавать профиль. Для получения аттестата достаточно базового уровня.

"Изменений в этом году много. Детям труднее набрать проходной балл. Особенно это касается профильного уровня", – объяснил педагог.

КАК РЕАГИРУЮТ УЧЕНИКИ НА НОВШЕСТВА

"Ребята реагируют спокойно, готовятся, сложные задания вместе разбираем. Многие ученики видео с решениями смотрят. Об изменениях стало известно в начале учебного года, так что знакомились с новыми заданиями с сентября. Пробники уже в новом формате писали", – рассказали педагоги одной из сыктывкарских школ.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭГЭ ПО ПРОФИЛЬНОМУ УРОВНЮ

УБРАЛИ

"Удалены задания один и два, которые проверяют умение использовать знания и умения в практической и повседневной жизни, а также исчезло здание номер три. Оно создано для проверки умения выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами", – отметили учителя.

ДОБАВИЛИ

"Это задание девять, где нужно выполнять действия с функциями. Еще появилось и задание 10. Ученик, который выполняет его, умеет моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий", – рассказали педагоги.

ИЗМЕНИЛАСЬ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

"Максимальный балл, который можно получить за задание №13 – теперь три. Оно проверяет умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 15 задание оценивают в два балла. Оно показывает, может ли ученик применять знания в практической деятельности", – сообщили учителя.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭГЭ ПО БАЗОВОМУ УРОВНЮ

УБРАЛИ

"Удалили второе задание. Оно проверяет умение выполнять вычисления и преобразования. Это требование перенесли в задачу", – отметили педагоги.

ДОБАВИЛИ

"Это пятое и 20-ое задание. Первое из них проверяет умение выполнять действия с геометрическими фигурами, а второе – строить и исследовать простейшие математические модели", – объяснили учителя.

Ранее мы писали о преимуществах и недостатках ЕГЭ по мнению педагогов и учеников.