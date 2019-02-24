Плюсы и минусы ЕГЭ по мнению сыктывкарских педагогов и студентов

«По литературе не было никакой подготовки в школе, нам так и сказали: готовьтесь сами. Поэтому пришлось обратиться за помощью к онлайн-школам, а это – трата денег. Сама система заучивания к экзамену, конечно, дает плоды, но в голове у подростков ничего и не остается после сдачи. То есть, в большинстве случаев, экзамен проверяет не знания, а умение «зубрить», – заметил Егор.

Сыктывкарец Егор Никишин в 2021 году сдавал ЕГЭ по русскому и литературе. Среди плюсов экзамена он отмечает:

«В старших классах слишком много времени и внимания уделяют «натаскиванию» на решение заданий, вместо углубленного изучения школьной программы», – сообщила Светлана.

А вот минусы экзамена Светлана видит в школе:

60% россиян выступили за отмену ЕГЭ. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на опрос одного из банков. «Pro Город Сыктывкар» узнал у учеников и педагогов из Коми преимущества и недостатки этой системы.

«К ЕГЭ отношусь очень положительно. Появление ЕГЭ предоставило выпускникам школ возможность подавать документы одновременно в несколько вузов. Это в большинстве случаев исключило необходимость повторно сдавать внутренние испытания в самом вузе, а значит тратить деньги на переезды из города в город, да и нервы тоже», – сообщил Руслан.

Преподаватель Руслан Деревесников , который занимался репетиторством и успел выпустить несколько 11-х классов, в этом экзамене видит много преимуществ.

Руслан Деревесников. Фото из личного архива.

По его мнению, ЕГЭ – серьезный экзамен, который сейчас предъявляет к ученику высокие требования. Мужчина учил детей истории, поэтому подробнее остановился на этом предмете.

«Он проверяет знания, причем у выпускника их должно быть очень много. С того момента, как я сам сдавал экзамены по истории и обществознанию в формате ЕГЭ, эта форма ГИА претерпела изменения как по своей структуре, так и по содержанию. «Исчезла» тестовая часть, что исключило возможность выполнить задание наобум, добавились задания с иллюстративным материалом. Веянием последних лет стало включение в ЕГЭ заданий, которые связаны с зарубежной историей. Если изначально это задания на знание хронологии событий всемирной истории, умение синхронизировать их с событиями истории России, то с этого года необходимо знать их «начинку» - суть происходивших событий, понимать их и уметь использовать для защиты той или иной позиции», – рассказал «Pro Городу» Руслан.

Также Руслан считает, что ЕГЭ требует от выпускников множества умений:

«Например, в истории – нужно уметь работать с различными источниками информации, их анализировать, работать с картой, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи», – поделился мужчина.

А еще такой формат экзамена, по мнению Руслана, объективно оценивает знания и умения выпускников.

«Эксперты по проверке проходят специальную подготовку, работы участников экзамена проверяются несколько раз. Школьники, которые хорошо занимаются по предмету, готовятся и участвуют в разнообразных конкурсах, олимпиадах, успешно справляются с заданиями ЕГЭ, которые в сравнении с заданиями той же Всероссийской олимпиады школьников – сущая ерунда», – вспомнил Руслан.

Руслан считает, что недостаток экзамена в некоторой доле везения.

«Выпускнику может попасться более сложный вариант или задания по темам, которые он знает в меньшей степени и наоборот», – сообщил преподаватель.

Мелита Евдокимцева, которая сдавала ЕГЭ в 2021 году, выделила такие плюсы экзамена:

ЕГЭ – это универсальный экзамен при помощи которого можно поступить в вузы России без дополнительных испытаний.

«Это очень удобно, когда университеты находятся в разных городах. Лично мне не пришлось покидать родной город до конца августа, все стадии поступления прошли дистанционно», – вспомнила Мелита

ЕГЭ более предсказуемый экзамен, чем вступительные испытания вузов.

«Пробные задания и варианты доступны для подготовки каждому ученику, поэтому мы знали, какого типа задачу нам предстоит решить или на какое количество тестовых вопросов нужно ответить», – сообщила студентка.

Мелита Евдокимцева. Фото из личного архива.

Мелита считает, что к ЕГЭ несложно подготовиться.

«Для этого есть много способов, нужно лишь выбрать наиболее подходящий для вас и заранее начать работу», – сказала Мелита.

Но, по словам студентки, в экзамене есть недостатки.

«ЕГЭ – волнительная процедура. Волнение перед экзаменом, конечно же, бывает у каждого и принято за норму, но часто из-за нервов ученик отвлекается и может допустить серьезную ошибку, которая решит его дальнейшую жизнь», – сообщила Мелита.

Также она думает, что ЕГЭ выходит за школьную программу.

«В таком случае, ученик должен сам решить, откуда черпать недостающую информацию, будь это репетитор или же самостоятельная подготовка», – рассказала Мелита.

В Министерстве образования Коми посчитали, что из-за пандемии коронавируса с 2019 по 2021 годы результаты ЕГЭ нельзя сравнивать. Условия проведения разные:

в 2019 году ГИА-11 проводилась;

в 2020 году ее не было, аттестаты выдали на основании годовых отметок; сдавали экзамен только те, кто хотел поступить в вузы;

в 2021 году было право выбора: либо сдать экзамен по русскому языку и математике в форме выпускного экзамена, либо для поступления в вуз сдать русский язык в формате ЕГЭ. Все остальные предметы были по выбору.

По информации министерства, доля выпускников, которые набрали от 81 до 99 баллов, выглядит так:

2019 – 24,2%

2020 – 22,3%

2021 – 24,5%

Максимальный балл набрали:

2019 – 26%

2020 – 25% (два выпускника физико-математического лицея Сыктывкара получили 100 баллов: первый – по математике и информатике, а второй – по химии и русскому языку);

2021 – 34% (три школьника получили 100 баллов по двум предметам: первый по истории и русскому языку; второй по физике и русскому языку; третий по математике и физике).

По данным Рособрнадзора, в 2021 году самыми популярными предметами из ЕГЭ стали: обществознание, физика, биология, история, информатика и химия. Традиционно много учеников сдают русский язык и математику.

По информации Минобраза Коми, с 2019 по 2021 год столько учеников набрали от 81 до 100 баллов:

по русскому языку в 2019 – 869, в 2020 – 649 и в 2021 – 785;

по математике в 2019 – 135, в 2020 – 111 и в 2021 – 169;

по обществознанию в 2019 –121, в 2020 – 160 и в 2021 – 106;

по информатике в 2019 – 130, в 2020 – 105 и в 2021 – 102;

по физики в 2019 – 74, в 2020 – 81 и в 2021 – 68;

по истории в 2019 – 81, в 2020 – 75 и в 2021 – 65;

по химии в 2019 – 57, в 2020 – 62 и в 2021 – 68;

по биологии в 2019 – 33, в 2020 – 19 и в 2021 – 27.

За последние три года процент выполнения заданий с развернутым ответом стал лучше по профильной математике, физике и обществознанию. Ухудшение результатов произошло по русскому языку, химии, биологии. На 10% в 2021-м году ученики хуже выполнили задания второй части в экзамене по истории, чем в 2019-м.