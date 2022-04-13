На заправке в Коми сгорела машина

В Емве прямо на заправке сгорел автомобиль, сообщают очевидцы. "Pro Город Сыктывкар" выяснил подробности.
В МЧС по Коми сообщили, что сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 2115 на улице Дорожная в городе Емва Княжпогостского района поступило в службу спасения 13 апреля в 13:07. Пожарные прибыли на место практически мгновенно, благодаря этому огонь потушили за считанные минуты.
Постадавших людей нет, поврежден автомобиль на площади три квадратных метра. Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводов панели приборов.