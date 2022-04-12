Сыктывкарцы о массовой гибели рыбы: "Озеро скоро превратится в помойку!"

Жители сыктывкарского поселка Краснозатонский сообщают о массовой гибели рыбы в озере Выльты. "Pro Город Сыктывкар" связался с местным жителем, чтобы узнать, как давно в водоеме гибнет рыба и в чем, по мнению людей, может быть причина.
Сыктывкарец Леонид Малахов прислал в редакцию "Pro Города" видео с места событий и рассказал, что проблемы с озером начались еще пару лет назад.
"В летний период 2021 года вода "зацвела"! Если не принять меры по устранению недостатков, то озеро превратится в помойку с распространением бактерий. А с этого озера вода попадает на водозабор города", – рассказал Леонид.
Сыктывкарец уверен, что улучшить ситуацию можно, если углубить проток, который ведет в Вычегду.
"Нет хозяина в Краснозатонском озере. Основные причины гибели рыбы – это отсуствие круглогодичной протоки на пляжном проезде, сброс канализации с очистных сооружений, отсуствие контроля за строениями по ручью и берегу озера за сбросами! Дохлая рыба – это показатель экологической катастрофы!" – убежден горожанин.
Леонид рассказал, что уже обращался в администрацию Сыктывкара с предложением углубить канал под мостом на пляжном проезде. Однако мужчина получил отрицательный ответ.
"Сказали, что это технически невозможно! Как невозможно? Собрали бы местных, уже давно бы своими силами углубили! Озеро превращается в болото, а водоем-то хороший. Там постоянно спортсмены на досках катаются, люди к воде гулять приходят. Можно было бы пляж отличный сделать. Но нет хозяина, никто озером не занимается", – огорчается местный житель.
Представители Муниципального центра управления увидели зов местных жителей о помощи, но не дали информации о том, что же будет сделано, чтобы решить проблему.
"Понимаем вашу обеспокоенность. Передали информацию профильным специалистам городской администрации для проработки и рассмотрения возможных решений, на это потребуется время. Обязательно вернемся с ответом в течение недели. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города видит необходимость решение данной проблемы комплексно. В весенне-летний период 2022 года после схода снежного покрова и снижения уровня воды в водном объекте, будет осуществлен комиссионный осмотр указанной территории, по результатам которого можно будет определить перечень конкретных необходимых мероприятий", – отписались сотрудники МЦУ в комментариях к посту в группе "п.г.т. КрасноЗАТОНский".
"Pro Город Сыктывкар" будет внимательно следить за развитием событий.