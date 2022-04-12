Сыктывкарцы о массовой гибели рыбы: "Озеро скоро превратится в помойку!"

Жители сыктывкарского поселка Краснозатонский сообщают о массовой гибели рыбы в озере Выльты. "Pro Город Сыктывкар" связался с местным жителем, чтобы узнать, как давно в водоеме гибнет рыба и в чем, по мнению людей, может быть причина.

Сыктывкарец Леонид Малахов прислал в редакцию "Pro Города" видео с места событий и рассказал, что проблемы с озером начались еще пару лет назад.

"В летний период 2021 года вода "зацвела"! Если не принять меры по устранению недостатков, то озеро превратится в помойку с распространением бактерий. А с этого озера вода попадает на водозабор города", – рассказал Леонид.

Сыктывкарец уверен, что улучшить ситуацию можно, если углубить проток, который ведет в Вычегду.