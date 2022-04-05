Фоторепортаж: как в Сыктывкаре готовят хлеб и что ждет местный завод в будущем

Директор сыктывкарского хлебозавода Александр Шучалин провел экскурсию по производству 5 апреля. На мероприятии побывала мэр города Сыктывкара и корреспондент "Pro Город Сыктывкар".

Экскурсия по производству началась с цеха №6, в котором пекари делают батоны.

Руководитель города и журналисты смогли увидеть все этапы создания хлеба. Начинается все с просеивания муки. Хранят ее в специальных контейнерах, чтобы она не портилась.

Следующий этап — замешивание теста. Это делают не вручную, а с помощью огромных миксеров.

После этого тесто превращают в заготовки для будущих батонов, для этого пекарь проверяет их вес и помещает их на конвеер.

Самое интересное начинается на конвеере. Здесь все автоматизировано: тесто надрезают, а после этого хлеб отправляется в печь.

После выпекания хлеб некоторое время остывает на специальных конвеерах.

Какое-то время батоны "отдыхают", а после остывания отправляются на нарезку и упаковку.

Не нарезной хлеб просто раскладывают на паллеты.

Стоит отметить, что, несмотря на вентиляцию, там, где выпекают хлеб, очень жарко.

На десерт посетителям оставили цех №2, в котором делают слойки, круассаны, коржики и прочие мучные сладости. Самой увлекательной частью цеха оказался конвеер, на котором создают конвертики с конфитюром: процесс практически полностью автоматизирован.

В этом же цехе производят круассаны.

Как сообщил генеральный директор предприятия Александр Шучалин, несмотря на геополитическую обстановку, производству ничего не угрожает. Последние несколько лет завод обновлял оборудование, поэтому у него теперь есть запас прочности лет на 5-7, а кроме этого существуют вполне подходящие отечественные запчасти на случай, когда оборудование потребует к себе внимания.

Упаковка товара тоже не стала проблемой: этикетки также могут предоставлять российские поставщики.

Сокращений на производстве не планируется. Александр рассказал, что сейчас на заводе работает 730 человек, включая младший персонал, однако происходящее в мире нисколько не изменило состав коллектива.

Все, что вызывает некоторые опасения — подорожание сырья. Рано или поздно это скажется на стоимости конечного продукта, однако пока неясно, насколько она станет выше. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова заявила, что вопрос продовольственной безопасности населения столицы Коми сейчас находится в приоритете.