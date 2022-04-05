Разработчик компьютерной игры по коми традициям: "Русскую озвучку не делал принципиально"

Сыктывкарец Даниил Шомысов стал соавтором и идейным вдохновителем этнографической игры "Шуштöм висьт или Збыль вöт" ("Страшный рассказ, или Правдивый сон"). "Pro Город Сыктывкар" выяснил, сколько стоило создание проекта и сколько времени понадобится на прохождение игры.

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Кто создатель?

Ведущий методист отдела народного творчества Центра народного творчества и повышения квалификации Даниил Шомысов рассказал, что авторами игры-квеста, которая раскрывает локальные традиции Коми, стал он сам и Людмила Баева, заведующая отделом народного творчества ЦНТ и ПК. Сыктывкарец объяснил, что взял на себя работу художника, сценариста, актера озвучки, композитора. Голос мужчины можно узнать в репликах главного героя.

"Хочу отметить, что делал проект, основываясь на своих стилевых предпочтениях, не стремился сделать "удобоваримо" для большой аудитории. Можно было бы сделать, наверное, с точки зрения классического дизайна и "смотрибельнее", но я сделал именно как хотел. Игра – дань моему детству с любовью к классической литературе, в первую очередь, Гоголю, к "страшным" деревенским рассказам, к мультипликации отечественной и западной, к рисункам карандашом и гуашью в школе, к друзьям и, конечно, к играм жанра point-and-click adventure (один из жанров компьютерных игр. Это квесты, но с упором на изучение игровых локаций посредством курсора - прим.ред.) 1990-х – начала 2000-х гг", — поделился Даниил.

Долго и дорого?

Активная разработка, как признается сыктывкарец, началась в октябре 2021 года, а закончилась только в начале марта 2022 года. Всего на создание игры ушло около 250 тысяч рублей — именно такого размера грант удалось получить. Даниил отметил, что это очень скромный бюджет для разработки игры.

На чем можно играть?

Пока игра запустится только на операционной системе Windows, однако Даниил планирует адаптировать проект для MacOS и портативных устройств.