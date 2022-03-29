На трассе в Коми "Нива" на "встречке" влетела в лесовоз

В Корткеросском районе в кювете беспомощно лежит кверху колесами груженый лесовоз, сообщают очевидцы. "Pro Город" выяснил подробности произошедшего.
Как сообщили в УГИБДД по Коми, ДТП произошло 28 марта в 19:50. "Нива" выехала на "встречку" и столкнулся с лесовозом. Грузовая машина в итоге оказалась в кювете, водитель внедорожника — в больнице, ей предварительно диагностировали автотравму.
В "Ниве" кроме водителя был ребенок в автокресле — его показали врачу, но выяснилось, что он совсем не пострадал.
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