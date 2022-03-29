На трассе в Коми "Нива" на "встречке" влетела в лесовоз

Как сообщили в УГИБДД по Коми, ДТП произошло 28 марта в 19:50. "Нива" выехала на "встречку" и столкнулся с лесовозом. Грузовая машина в итоге оказалась в кювете, водитель внедорожника — в больнице, ей предварительно диагностировали автотравму.