В сыктывкарской "долине смерти" произошло ДТП. Об этом изданию "Pro Город Сыктывкар" рассказали очевидцы.

Все произошло 27 марта около 22:00 на участке трассы Сыктывкар — Эжва, в месте, которое называют "долина смерти". Горожане засняли последствия аварии на видео.