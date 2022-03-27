В сыктывкарской "долине смерти" произошло ДТП. Об этом изданию "Pro Город Сыктывкар" рассказали очевидцы.
Все произошло 27 марта около 22:00 на участке трассы Сыктывкар — Эжва, в месте, которое называют "долина смерти". Горожане засняли последствия аварии на видео.
В УГИБДД по Сыктывкару "Pro Городу" сообщили, что никто не погиб. Водитель "Шевроле" получил переломы, его госпитализировали. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.
УГИБДД по Сыктывкару
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