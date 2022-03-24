Кто скупает сахар: сыктывкарцы рассказали, чем они запасаются впрок

Санкции против РФ стали причиной подорожания многих товаров, а люди стали закупаться впрок. Не исключение и жители столицы Коми, которые уже смели с полок магазинов сахар. Портал по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob спросил Сыктывкарцев, что еще они закупают «на будущее».
За последние несколько дней сыктывкарцы стали закупаться еще активнее. Запасы уже делает каждый четвертый житель города. Тем не менее, 76% горожан все еще ничего не купили впрок, объясняя это тем, что они «еще коронавирусную гречку не доели».
Больше всего любителей запасаться среди людей в возрасте старше 45 лет (29%). А реже всего закупаются сыктывкарцы с зарплатой более 80 тысяч рублей (21%).
Выбор жителей столицы Коми пал в основном на сахар, соль, чай, кофе, муку, крупы и макароны — 46% покупок. Бытовой химией запаслись 16%, предметами личной гигиены — 14%, всеми привычными продуктами — 12%. Лекарства покупают 10% горожан, а 8% купили вообще все. По 5% закупили консервы и товары для животных, 4% обновили одежду и обувь, по 3% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.
Кстати, панике, согласно опросу, чаще поддаются мужчины. Они делают это в два раза чаще женщин.