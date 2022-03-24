Кто скупает сахар: сыктывкарцы рассказали, чем они запасаются впрок

Санкции против РФ стали причиной подорожания многих товаров, а люди стали закупаться впрок. Не исключение и жители столицы Коми, которые уже смели с полок магазинов сахар. Портал по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob спросил Сыктывкарцев, что еще они закупают «на будущее».

За последние несколько дней сыктывкарцы стали закупаться еще активнее. Запасы уже делает каждый четвертый житель города. Тем не менее, 76% горожан все еще ничего не купили впрок, объясняя это тем, что они «еще коронавирусную гречку не доели».