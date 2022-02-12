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Управляющие компании Сыктывкара помогают подавать тепло в дома после аварии

Управляющие компании Сыктывкара помогают подавать тепло в дома после аварииФото прокуратуры Коми

Управляющие компании Сыктывкара помогают подавать тепло в 35 многоквартирных домов, которые остались без отопления из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Коми.

В случае необходимости Сыктывкарским тепловым сетям выделят дополнительные бригады слесарей. 

Напомним, «Pro Город Сыктывкар» ранее сообщал о том, что 11 февраля в Сыктывкаре из-за аварии на трубопроводе 35 домов остались без тепла. Отопление планировалось вернуть к утру, когда закончатся работы по устранению аварии. Однако даже в середине дня 12 февраля люди продолжали жаловаться на холод в квартирах.

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