Управляющие компании Сыктывкара помогают подавать тепло в дома после аварии

Управляющие компании Сыктывкара помогают подавать тепло в 35 многоквартирных домов, которые остались без отопления из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Коми.

Напомним, «Pro Город Сыктывкар» ранее сообщал о том, что 11 февраля в Сыктывкаре из-за аварии на трубопроводе 35 домов остались без тепла. Отопление планировалось вернуть к утру, когда закончатся работы по устранению аварии. Однако даже в середине дня 12 февраля люди продолжали жаловаться на холод в квартирах.