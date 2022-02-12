В Сыктывкаре закончили ремонт теплосети после аварии

В Сыктывкаре завершили ремонт теплосети, авария на которой оставила без тепла 35 жилых многоквартирных домов. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Т Плюс.
Специалисты теплосетей заменили участок тепломагистрали №1 к 7:30 утра 12 февраля. Сейчас его вводят в работу и начинают подключать потребителей. Делать это будут поэтапно, чтобы не повредить внутридомовые коммуникации. Чтобы вернуть тепло во все отключенные дома, нужно будет потратить еще несколько часов.
Пока горожане сообщают, что тепла нет, а квартиры выморожены полностью. Также сыктывкарцы отмечают, что это уже вторая крупная авария за три месяца.
Напомним, сторонняя организация повредила трубопровод в процессе устройства трубопровода холодного водоснабжения. Т Плюс сообщает, что всю ночь аварию устраняло около 20 человек и 8 единиц техники.