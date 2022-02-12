В Сыктывкаре закончили ремонт теплосети после аварии

В Сыктывкаре завершили ремонт теплосети, авария на которой оставила без тепла 35 жилых многоквартирных домов. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Т Плюс.

Специалисты теплосетей заменили участок тепломагистрали №1 к 7:30 утра 12 февраля. Сейчас его вводят в работу и начинают подключать потребителей. Делать это будут поэтапно, чтобы не повредить внутридомовые коммуникации. Чтобы вернуть тепло во все отключенные дома, нужно будет потратить еще несколько часов.