В Сыктывкаре 37 домов без тепла: когда устранят аварию

В Сыктывкаре 37 домов остались без тепла, на место уже выехал исполняющий обязанности прокурора. «Pro Город Сыктывкар» узнал, когда жителям этих домов обещают вернуть отопление.



Как сообщили на тепловых сетях, отопление в квартирах планируют вернуть к утру.



Напомним, что Сейчас нет тепла в жилых домах по адресам:



— Улица Домны Каликовой 26, 34, 36, 49;

— улица Интернациональная 166, 167, 169, 172, 178, 179;

— улица Колхозная 14;

— улица Коммунистическая, 9;

— улица Куратова 17, 23, 35, 37;

— улица Ленина 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 108, 110, 111, 116, 118;

— улица Первомайская 121а;

— улица Пушкина 16, 20, 28, 30, 34, 36, 38, 39;

— улица Советская 34, 36, 38.

Прокуратура даст оценку ситуации и примет меры в отношении компании.