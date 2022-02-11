В Сыктывкаре 37 домов остались без тепла

11 февраля в Сыктывкаре из-за аварии на трубопроводе 37 домов остались без тепла. Работы ведутся уже с 15:30, сообщает пресс-служба Т Плюс.
Авария на теплосетях произошла в районе дома 167 по улице Интернациональной. Причина повреждения трубопровода устанавливается. На время ремонта полностью перекрыт перекрёсток улиц Куратова и Интернациональной. Сейчас нет тепла в жилых домах по адресам:
— Улица Домны Каликовой 26, 34, 36, 49;
— улица Интернациональная 166, 167, 169, 172, 178, 179;
— улица Колхозная 14;
— улица Коммунистическая, 9;
— улица Куратова 17, 23, 35, 37;
— улица Ленина 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 108, 110, 111, 116, 118;
— улица Первомайская 121а;
— улица Пушкина 16, 20, 28, 30, 34, 36, 38, 39;
— улица Советская 34, 36, 38.
Кстати, недавно мы писали, что жителям Выльгорта приходят счета за тепло по тарифам, которые почти в два раза превышают городские. Так, одной жительнице села пришла квитанция на тепло за несколько месяцев с суммой в 15 000 рублей. А другим за месячное теплоснабжение необходимо отдать 3257 рублей. Сейчас жильцы домов собирают подписи готовят коллективное обращение в Комитет по тарифам Коми.