В Сыктывкаре 37 домов остались без тепла

11 февраля в Сыктывкаре из-за аварии на трубопроводе 37 домов остались без тепла. Работы ведутся уже с 15:30, сообщает пресс-служба Т Плюс.

Авария на теплосетях произошла в районе дома 167 по улице Интернациональной. Причина повреждения трубопровода устанавливается. На время ремонта полностью перекрыт перекрёсток улиц Куратова и Интернациональной. Сейчас нет тепла в жилых домах по адресам: