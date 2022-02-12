Сыктывкарцы об отключении тепла: «Люди в космос летают, а у нас трубы починить не могут»

Одной из самых читаемый статей недели стал материал об отключении тепла в 35 домах Сыктывкара, которое произошло из-за аварии на теплосетях. «Pro Город Сыктывкар» собрал самые яркие комментарии, которые оставляли люди под этой публикацией .

Liza Ivanova

– Работники вообще-то ночь не спят и работают над проблемой в холод, а вы не можете завернуться в пледы и потерпеть. Не пять секунд устранить аварию же..

Александр Еврошин

– Там как не пройдешь, семеро стоят один работает!

Андрей Панин

– Зато квиток вовремя приходит с бешеными счетами.

Марина Горбач

– Какие-то отмазки идиотские. Какие пледы, что значит потерпите... Дома вторые сутки как на улице, детей на пол пустить нельзя – ноги примерзают... А счет получим по полной? И сколько терпеть? На дворе 2022 год, люди в космос летают, чтоб кадры снять, а у нас трубы починить не могут.... Позорище.....

Василий Фазендов