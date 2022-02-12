Сыктывкарцы об отключении тепла: «Люди в космос летают, а у нас трубы починить не могут»

Одной из самых читаемый статей недели стал материал об отключении тепла в 35 домах Сыктывкара, которое произошло из-за аварии на теплосетях. «Pro Город Сыктывкар» собрал самые яркие комментарии, которые оставляли люди под этой публикацией.
Alexander Ievlev
– Чего там проверять, проверяйте кадры на профпригодность.
Игорь Гудырев
– На улице тепло. Ничего страшного, потерпите до весны.
Ирина Гелета
– Топим печь, романтика и только!
Liza Ivanova
– Работники вообще-то ночь не спят и работают над проблемой в холод, а вы не можете завернуться в пледы и потерпеть. Не пять секунд устранить аварию же..
Александр Еврошин
– Там как не пройдешь, семеро стоят один работает!
Андрей Панин
– Зато квиток вовремя приходит с бешеными счетами.
Марина Горбач
– Какие-то отмазки идиотские. Какие пледы, что значит потерпите... Дома вторые сутки как на улице, детей на пол пустить нельзя – ноги примерзают... А счет получим по полной? И сколько терпеть? На дворе 2022 год, люди в космос летают, чтоб кадры снять, а у нас трубы починить не могут.... Позорище.....
Василий Фазендов
– На Домны каликовой, 34 тепла не дали. 12 часов без тепла. Дома холодно, за ночь квартира остыла полностью. Два раза за эти три месяца авария. Тогда хоть батареи были теплые и на ночь тепло давали.