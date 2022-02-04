Сыктывкарцы жалуются на сбой работы «ВКонтакте»

Сыктывкарцы жалуются на сбой в работе «ВКонтакте». По данным DownDetector, в 19:00 количество жалоб на сбой превысило 60 тысяч, сообщает vc.ru.
Сайт не загружается у 58% пользователей, еще 37% не могут запустить приложение. Во «ВКонтакте» подтвердили проблемы с загрузкой социальной сети, но причину пока не озвучивают.
Поступают жалобы и на мессенджер WhatsApp, с ним проблемы начались в 16:00. Не смогли отправить сообщения 75% пользователей, у 15% некорректно работало приложение, еще 10% не смогли даже авторизоваться.