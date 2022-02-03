Сыктывкарского тренера с тяжелой судьбой обманули на Первом канале

Сыктывкарец Павел Торопов прошел тяжелый путь от без пяти минут инвалида до тренера. Все началось с серьезной травмы головы, которую 16-летний юноша получил в конце 2012 года во время тренировки по боксу. На следующий день Павел впал в кому и пробыл в ней два месяца, еще семь месяцев, как это называет сам тренер, он был «в состоянии скелета».



За это время сыктывкарец перенес три операции, долго лежал в реанимации. Врачи готовили родных и близких подростка к худшему, однако Павел не только выжил и сумел встать на ноги.

«Когда я вернулся из больницы, я не мог ни самостоятельно сидеть, ни переворачиваться. Но отец сразу дал мне гантель, чтобы я занимался. Он говорил, что только занятия помогут мне восстановиться и вернуться к полноценной жизни», – поделился молодой человек.

Павел признался, что прожил все те эмоции, которые возникли бы у любого человека на его месте, в голове спортмена возникали даже самые жуткие мысли о смерти.