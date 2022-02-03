Сыктывкарского тренера с тяжелой судьбой обманули на Первом канале

Сыктывкарец Павел Торопов прошел тяжелый путь от без пяти минут инвалида до тренера. Все началось с серьезной травмы головы, которую 16-летний юноша получил в конце 2012 года во время тренировки по боксу. На следующий день Павел впал в кому и пробыл в ней два месяца, еще семь месяцев, как это называет сам тренер, он был «в состоянии скелета».
За это время сыктывкарец перенес три операции, долго лежал в реанимации. Врачи готовили родных и близких подростка к худшему, однако Павел не только выжил и сумел встать на ноги.
«Когда я вернулся из больницы, я не мог ни самостоятельно сидеть, ни переворачиваться. Но отец сразу дал мне гантель, чтобы я занимался. Он говорил, что только занятия помогут мне восстановиться и вернуться к полноценной жизни», – поделился молодой человек.
Павел признался, что прожил все те эмоции, которые возникли бы у любого человека на его месте, в голове спортмена возникали даже самые жуткие мысли о смерти.
«Я начал заниматься, когда даже еще не до конца осознавал себя. Позже были и слезы, и истерики, и вопросы самому себе "почему это случилось именно со мной?". Но я продолжал бороться, требовал от себя максимум, делал все, что могу и даже больше», – рассказал мужчина.
Таким Павел был до травмы / Фото из архива героя
Сейчас Павел работает персональным тренером, а также помогает своим подопечным в реабилитации и оздоровлении. Не забывает мужчина и о себе: от трех до шести раз в неделю занимается силовыми тренировками и проводит разные оздоровительные практики. Тренер признался, что часто его рабочие веса доходят до 150-200 килограммов, если этого требуют поставленные цели.
Страшная, но жизнеутверждающая история заинтересовала Первый канал и 23 мая 2018 года с Павлом связались журналисты. Подготовка выпуска завертелась, за три дня журналисты отсняли семью тренера, его самого, а завершением работы стало интервью Павла с известной ведущей Юлией Барановской. Жирной точкой съемок должна была стать беседа в телевизионной студии в Москве, но приглашения на последнее интервью Павел так и не дождался.Знакомство с Юлией Барановской / Фото из архива героя
«Я уже нарисовал у себя в голове "успех успешный" и это одна из самых больших ошибок, которые я совершал. Это то, что ударило по моему самолюбию, иллюзиям», – признался спортсмен.
Свое продолжение история получила лишь 3 января 2022 года. Журналисты Первого канала сообщили Павлу, что хотят рассказать его историю в рождественском выпуске «Доброе утро». Тренер вновь согласился на съемки и в этот же день местный оператор снял очередное интервью с Павлом Тороповым и его мамой. Однако в Рождество выпуск с тренером снова не появился на экранах.
«Что сказать, я спокойно выдохнул и отпустил, и это большая работа – принять все как есть», – поделился сыктывкарец.
Ожидание Павла все же было вознаграждено: сюжет с ним вышел утром 18 января. Тренер подытожил, что, несмотря на все перипетии, впечатления от сотрудничества с Первым каналом у него остались хорошие.
Фото из архива героя
«Впечатление сложилось очень позитивное, они настоящие профессионалы. Очень ответственно подходят ко всему, все обговаривается и утверждается. Даже трансфер был продуман до мелочей», – рассказал тренер.
Несмотря на трудности, через которые Павлу пришлось пройти, мужчина не сдался и нашел свое призвание. Сыктывкарец тренирует людей в одном из спортивных залов Сыктывкара, а также помогает горожанам в реабилитации и оздоровлении. Своими достижениями и успехами своих подопечных мужчина регулярно делится в своем Insragram.
«Горжусь каждым из своих подопечных. Их результаты и благодарные отзывы очень меня вдохновляют, заставляют развиваться и двигаться вперед еще быстрее», – подытожил собеседник издания «Pro Город Сыктывкар».