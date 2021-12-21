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Безопасность и комфорт: что важно для сыктывкарцев в общественном пространстве

Безопасность и комфорт: что важно для сыктывкарцев в общественном пространствеФото из архива PG11.ru

“Про Город” запустил проект “Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара”. Мы собираемся показать вам, как замечательно могли бы выглядеть территории, на которые сейчас никто не обращает внимания. В рамках проекта мы провели встречу с жителями города и узнали, что для них действительно важно в хорошем общественном пространстве. 

На встречу пришли эксперты и наши партнеры: глава отделения “Городских проектов” Дмитрий Махов, глава движения “Сыктывкар-автобус” Вячеслав Слюсарев, общественник Станислав Штралер. Они помогли определить основные критерии качественного общественного пространства. 

  • удовлетворение разных потребностей;
  • защищенность от транспорта;
  • до него легко добраться;
  • защищенность от преступлений;
  • возможность социального участия в формировании пространства;
  • возможность реализации более одного жизненного сценария;
  • интерактивность;
  • защищенность от природных и индустриальных явлений;
  • наличие зоны отдыха;
  • индивидуальное освещение;
  • должно быть актуально в любое время года. 
  • оно должно быть доступно для людей с ограниченными возможностями;
  • оно должно быть разделено на зоны;
  • оно не должно находится в “плену высоток”.
  • необходима доступность туалета;
  • должна быть возможность для уместной коммерции.

После выяснения условий формирования хорошего общественного пространства мы также определили критерии рассматриваемых территорий в рамках нашего проекта. Сыктывкарцы отметили, что стоит рассматривать не только центр Сыктывкара, а также и “окраины”. Ведь если общественное пространство будет по-настоящему крутым и уникальным, к нему будут ехать со всего города, что в свою очередь положительно повлияет на развитие всего района вблизи территории благоустройства. 

В рамках проекта мы будем рассматривать и визуализировать пять общественных пространств. На встрече мы совместно определили, что наилучшим образом получится раскрыть:

  • “Яблочную аллею” - зеленую зону между домами Красных Партизан, 46 и Ленина, 28;
  • Берег Заречья;
  • Сквер в зоне перекрёстка улиц Петрозаводской и Тентюковской;
  • Спуск возле “Олимпа” по Карла Маркса;
  • Часть парковки возле “Дома Быта”;

В рамках визуализации каждого проекта мы проведем работу с местными жителями, узнаем, что им не хватает, какой бы они хотели видеть эту территорию.


Издано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми

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