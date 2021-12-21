Безопасность и комфорт: что важно для сыктывкарцев в общественном пространстве

“Про Город” запустил проект “Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара”. Мы собираемся показать вам, как замечательно могли бы выглядеть территории, на которые сейчас никто не обращает внимания. В рамках проекта мы провели встречу с жителями города и узнали, что для них действительно важно в хорошем общественном пространстве.

удовлетворение разных потребностей;

защищенность от транспорта;

до него легко добраться;

защищенность от преступлений;

возможность социального участия в формировании пространства;

возможность реализации более одного жизненного сценария;

интерактивность;

защищенность от природных и индустриальных явлений;

наличие зоны отдыха;

индивидуальное освещение;

должно быть актуально в любое время года.

оно должно быть доступно для людей с ограниченными возможностями;

оно должно быть разделено на зоны;

оно не должно находится в “плену высоток”.

необходима доступность туалета;

должна быть возможность для уместной коммерции.

После выяснения условий формирования хорошего общественного пространства мы также определили критерии рассматриваемых территорий в рамках нашего проекта. Сыктывкарцы отметили, что стоит рассматривать не только центр Сыктывкара, а также и “окраины”. Ведь если общественное пространство будет по-настоящему крутым и уникальным, к нему будут ехать со всего города, что в свою очередь положительно повлияет на развитие всего района вблизи территории благоустройства.

В рамках проекта мы будем рассматривать и визуализировать пять общественных пространств. На встрече мы совместно определили, что наилучшим образом получится раскрыть:

“Яблочную аллею” - зеленую зону между домами Красных Партизан, 46 и Ленина, 28;

Берег Заречья;

Сквер в зоне перекрёстка улиц Петрозаводской и Тентюковской;

Спуск возле “Олимпа” по Карла Маркса;

Часть парковки возле “Дома Быта”;

В рамках визуализации каждого проекта мы проведем работу с местными жителями, узнаем, что им не хватает, какой бы они хотели видеть эту территорию.



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