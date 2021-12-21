Безопасность и комфорт: что важно для сыктывкарцев в общественном пространстве

“Про Город” запустил проект “Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара”. Мы собираемся показать вам, как замечательно могли бы выглядеть территории, на которые сейчас никто не обращает внимания. В рамках проекта мы провели встречу с жителями города и узнали, что для них действительно важно в хорошем общественном пространстве.
На встречу пришли эксперты и наши партнеры: глава отделения “Городских проектов” Дмитрий Махов, глава движения “Сыктывкар-автобус” Вячеслав Слюсарев, общественник Станислав Штралер. Они помогли определить основные критерии качественного общественного пространства.
- удовлетворение разных потребностей;
- защищенность от транспорта;
- до него легко добраться;
- защищенность от преступлений;
- возможность социального участия в формировании пространства;
- возможность реализации более одного жизненного сценария;
- интерактивность;
- защищенность от природных и индустриальных явлений;
- наличие зоны отдыха;
- индивидуальное освещение;
- должно быть актуально в любое время года.
- оно должно быть доступно для людей с ограниченными возможностями;
- оно должно быть разделено на зоны;
- оно не должно находится в “плену высоток”.
- необходима доступность туалета;
- должна быть возможность для уместной коммерции.
После выяснения условий формирования хорошего общественного пространства мы также определили критерии рассматриваемых территорий в рамках нашего проекта. Сыктывкарцы отметили, что стоит рассматривать не только центр Сыктывкара, а также и “окраины”. Ведь если общественное пространство будет по-настоящему крутым и уникальным, к нему будут ехать со всего города, что в свою очередь положительно повлияет на развитие всего района вблизи территории благоустройства.
В рамках проекта мы будем рассматривать и визуализировать пять общественных пространств. На встрече мы совместно определили, что наилучшим образом получится раскрыть:
- “Яблочную аллею” - зеленую зону между домами Красных Партизан, 46 и Ленина, 28;
- Берег Заречья;
- Сквер в зоне перекрёстка улиц Петрозаводской и Тентюковской;
- Спуск возле “Олимпа” по Карла Маркса;
- Часть парковки возле “Дома Быта”;
В рамках визуализации каждого проекта мы проведем работу с местными жителями, узнаем, что им не хватает, какой бы они хотели видеть эту территорию.
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