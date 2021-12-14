«Про Город» покажет, какими могут быть общественные пространства Сыктывкара

«Про Город» запускает проект «Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара». В нем мы вместе с экспертами покажем, как могут выглядеть современные общественные пространства, доступные для каждого жителя.

В Сыктывкаре есть десятки территорий, которые пришли в запустение. А у жителей города есть спрос на современные общественные пространства, в которых можно проводить досуг самостоятельно, с детьми, с животными.

Наш проект направлен на решение проблем с проектированием общественных территорий, которые бы покрыли потребности жителей. Мы хотим сделать готовую визуализацию, чтобы показать, каким может быть общественное пространство в столице Коми. Для этого мы подключим к работе общественников, профессиональных дизайнеров и архитекторов и самих жителей города.

Что будет в проекте?

5 визуализаций возможного благоустройства территорий

5 видеороликов о каждой территории

20 статей на сайте pg11.ru о ходе реализации проекта

Кто будет нам помогать?

Основной информационный партнер – сыктывкарское отделение фонда «Городские проекты». В нем состоят урбанисты, архитекторы и специалисты по формированию городской среды. Словом, те люди, которые знают, каким должен быть современный город.

Мы постараемся привлечь и других экспертов, которые помогут нам представить общественные пространства не как место, где можно изредка погулять по праздникам летом, а как территорию, на которой реально может быть удобно каждому человеку в любое время года.

А помощь в финансировании проекта окажет Минцифры Коми. Министерство проводило несколько конкурсов грантов, и «Про Город» выиграл один из них.

Скоро мы встретимся с нашими экспертами, обсудим, какие территории нужно выбрать, распланируем наш проект от и до. И расскажем вам об этом в следующей статье.

Издано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми