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«Про Город» покажет, какими могут быть общественные пространства Сыктывкара

«Про Город» покажет, какими могут быть общественные пространства СыктывкараФото из архива мэрии Сыктывкара

«Про Город» запускает проект «Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара». В нем мы вместе с экспертами покажем, как могут выглядеть современные общественные пространства, доступные для каждого жителя. 

А теперь подробнее. 

Что за проект?

В Сыктывкаре есть десятки территорий, которые пришли в запустение. А у жителей города есть спрос на современные общественные пространства, в которых можно проводить досуг самостоятельно, с детьми, с животными. 

Наш проект направлен на решение проблем с проектированием общественных территорий, которые бы покрыли потребности жителей. Мы хотим сделать готовую визуализацию, чтобы показать, каким может быть общественное пространство в столице Коми. Для этого мы подключим к работе общественников, профессиональных дизайнеров и архитекторов и самих жителей города. 

Что будет в проекте?

  • 5 визуализаций возможного благоустройства территорий
  • 5 видеороликов о каждой территории
  • 20 статей на сайте pg11.ru о ходе реализации проекта

Кто будет нам помогать?

Основной информационный партнер – сыктывкарское отделение фонда «Городские проекты». В нем состоят урбанисты, архитекторы и специалисты по формированию городской среды. Словом, те люди, которые знают, каким должен быть современный город. 

Мы постараемся привлечь и других экспертов, которые помогут нам представить общественные пространства не как место, где можно изредка погулять по праздникам летом, а как территорию, на которой реально может быть удобно каждому человеку в любое время года. 

А помощь в финансировании проекта окажет Минцифры Коми. Министерство проводило несколько конкурсов грантов, и «Про Город» выиграл один из них. 

Скоро мы встретимся с нашими экспертами, обсудим, какие территории нужно выбрать, распланируем наш проект от и до. И расскажем вам об этом в следующей статье. 

Издано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми

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