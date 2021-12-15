В ГИБДД Коми рассказали, кто обязан проходить медосмотр

С 30 декабря 2021 года вступил в законную силу закон о необязательном техосмотре. В соответствии с новыми требованиями владельцы личных легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые не используются в коммерческих целях, могут проходить технический осмотр по собственному желанию.
Вместе с тем, наличие действующей диагностической карты позволит избежать автовладельцам проверки технического состояния автомобиля на дороге автоинспектором, за исключением наличия неисправностей транспортного средства выявляемых визуально. Если водитель будет управлять автомобилем с технической неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена, сотрудники ГИБДД запретят дальнейшую эксплуатацию такого транспортного средства, до устранения технической неисправности.
Кроме того, согласно поправкам в закон с 30 декабря при регистрации транспортных средств старше 4-х лет, сотрудниками регистрационного подразделения Госавтоинспекции МВД России, по автоматизированным базам данных, проверяются действующие диагностические карты на транспортное средство.
В случае отсутствия сведений о действующей диагностической карте транспортного средства в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД МВД России, в соответствии с п.4 ч.5 ст.20 Федерального закона №283-ФЗ, будут принимать решение об отказе в совершении регистрационного действия.