В ГИБДД Коми рассказали, кто обязан проходить медосмотр

С 30 декабря 2021 года вступил в законную силу закон о необязательном техосмотре. В соответствии с новыми требованиями владельцы личных легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые не используются в коммерческих целях, могут проходить технический осмотр по собственному желанию.

Вместе с тем, наличие действующей диагностической карты позволит избежать автовладельцам проверки технического состояния автомобиля на дороге автоинспектором, за исключением наличия неисправностей транспортного средства выявляемых визуально. Если водитель будет управлять автомобилем с технической неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена, сотрудники ГИБДД запретят дальнейшую эксплуатацию такого транспортного средства, до устранения технической неисправности.