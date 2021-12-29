В Сыктывкар привезли капусту с опасным вредителем

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Сыктывкарской транспортной прокуратуры, сотрудниками службы таможенного контроля Санкт-петербургской таможни провели досмотр подкарантинной продукции (овощи, фрукты) на оптовом предприятии в столице Коми.

В образцах пекинской капусты (от партии общим весом 264 кг) в лаборатории регионального филиала ФГБУ «ВНИИКР» нашли опасного вредителя: западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).

Оптовому предприятию было выдано предписание, которое исполнено в срок: 264 кг зараженной капусты сожгли в присутствии должностного лица.