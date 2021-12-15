В Коми осудили педофила, который заставлял свою дочь пить с ним

К 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорили жителя Сыктывдинского района. Мужчину признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает Следственный комитет региона.

Так, следствию удалось установить, что злоумышленник совершил преступления сексуального характера в отношении своей дочери 2004 года рождения, а также двух девочек-подростков в возрасте 15 и 17 лет. Более того, мужчина систематически вовлекал свою дочь в распитие алкогольной продукции.

Суд избрал меру пресечения. Приговор не вступил в законную силу.