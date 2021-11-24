Превращаем ребенка в гения: четыре простых шага для сыктывкарцев

Говорят, что гений – это 1% таланта и 99% работы. Большую часть информации об окружающем мире ребенок получает в 5-6 лет. Это самое продуктивное время, когда можно заложить крепкий фундамент его дальнейшей успешной жизни. Портал PG11.ru вместе со школой будущего KIBERone разобрался, какие навыки помогут ребенку добиться успеха.
- Научите ребенка не бояться сложных задач
В школе KIBERone детей учат воплощать в жизнь собственные цифровые проекты: 20% теории, 80% практики. Только так ребенок научится использовать знания и не бояться сложных задач.
- Научите вычислительному мышлению
Сегодня в школах передовых азиатских городов, например Токио и Сингапура, все чаще можно услышать термин «вычислительное мышление». Это мощный инструмент для решения задач и понимания мира. Он лежит в основе программирования, благодаря ему ученые решают задачи в области информатики, но его же можно использовать и для решения повседневных проблем. В KIBERone детям прививают инженерные навыки через игровой образовательный процесс. Также ученики начинают мыслить и смотреть на все проблемы и задачи через призму «вычислительного мышления».
- Знание английского языка
Без знания английского языка невозможно получить образование за границей и найти престижную работу. Изучать иностранный язык лучше с раннего детства. Дети хорошо запоминают и усваивают материал, в дальнейшем могут свободно общаться на английском языке. Поэтому в KIBERone обучают базовому английскому языку, который пригодится ребенку и в сфере IT.
- Нестандартные и современные хобби
Важно, чтобы у ребенка было современное хобби, которое в последующем поможет строить карьеру и зарабатывать. В программе KIBERone более 50 модулей. Ребенок сможет изучить самые трендовые направления в сфере цифровых технологий мирового уровня и сделать IT своим хобби. Вот часть из них:
Code Monkey - веселая и образовательная игровая среда, в которой дети научатся кодить без какого-либо предварительного опыта. Ребята освоят основы алгоритмизации и овладеют навыками написания основного синтаксиса языка.
Tynker - платформа, позволяющая в игровой форме обучаться программированию, проходя уровни от простого к сложному. Платформа подойдет детям с раннего возраста, даже тем, кто не имеет никаких навыков в программировании.
Kodu – это способ перевести детей от пассивной роли игрока к более творческой роли создателя игр. Именно это позволяет сделать Kodu – показать, что компьютер может использоваться для создания чего-то нового, для воплощения в жизнь своих идей. Позволяет детям создавать игры на ПК с помощью простого визуального языка программирования.
В результате обучения в КиберШколе у ребенка развивается гибкость ментальных процессов, скорость принятия решений, алгоритмическое и логическое мышление. Он овладевает прикладными навыками цифровой среды и базовым английским языком, увереннее чувствует себя со сверстниками и в деловых коммуникациях.
Программа обучения в КиберШколе является долгосрочной, рассчитана на 7-8 лет, построена по принципу системного изучения одного модуля за другим. Для начинающих в школе предусмотрено посещение пробного бесплатного урока. На пробном занятии ребёнок создаст свой сайт, мультфильм и сможет программировать героев игры Minecraft.
Получить приглашение можно на сайте syktyvkar.kiber-one.com или записывайтесь на удобное время по телефону 8 (906) 87-97-879.