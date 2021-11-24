Превращаем ребенка в гения: четыре простых шага для сыктывкарцев

Сегодня в школах передовых азиатских городов, например Токио и Сингапура, все чаще можно услышать термин «вычислительное мышление». Это мощный инструмент для решения задач и понимания мира. Он лежит в основе программирования, благодаря ему ученые решают задачи в области информатики, но его же можно использовать и для решения повседневных проблем. В KIBERone детям прививают инженерные навыки через игровой образовательный процесс. Также ученики начинают мыслить и смотреть на все проблемы и задачи через призму «вычислительного мышления».

В школе KIBERone детей учат воплощать в жизнь собственные цифровые проекты: 20% теории, 80% практики. Только так ребенок научится использовать знания и не бояться сложных задач.

Говорят, что гений – это 1% таланта и 99% работы. Большую часть информации об окружающем мире ребенок получает в 5-6 лет. Это самое продуктивное время, когда можно заложить крепкий фундамент его дальнейшей успешной жизни. Портал PG11.ru вместе со школой будущего KIBERone разобрался, какие навыки помогут ребенку добиться успеха.

Знание английского языка

Без знания английского языка невозможно получить образование за границей и найти престижную работу. Изучать иностранный язык лучше с раннего детства. Дети хорошо запоминают и усваивают материал, в дальнейшем могут свободно общаться на английском языке. Поэтому в KIBERone обучают базовому английскому языку, который пригодится ребенку и в сфере IT.

Нестандартные и современные хобби

Важно, чтобы у ребенка было современное хобби, которое в последующем поможет строить карьеру и зарабатывать. В программе KIBERone более 50 модулей. Ребенок сможет изучить самые трендовые направления в сфере цифровых технологий мирового уровня и сделать IT своим хобби. Вот часть из них:

Code Monkey - веселая и образовательная игровая среда, в которой дети научатся кодить без какого-либо предварительного опыта. Ребята освоят основы алгоритмизации и овладеют навыками написания основного синтаксиса языка.

Tynker - платформа, позволяющая в игровой форме обучаться программированию, проходя уровни от простого к сложному. Платформа подойдет детям с раннего возраста, даже тем, кто не имеет никаких навыков в программировании.

Kodu – это способ перевести детей от пассивной роли игрока к более творческой роли создателя игр. Именно это позволяет сделать Kodu – показать, что компьютер может использоваться для создания чего-то нового, для воплощения в жизнь своих идей. Позволяет детям создавать игры на ПК с помощью простого визуального языка программирования.

В результате обучения в КиберШколе у ребенка развивается гибкость ментальных процессов, скорость принятия решений, алгоритмическое и логическое мышление. Он овладевает прикладными навыками цифровой среды и базовым английским языком, увереннее чувствует себя со сверстниками и в деловых коммуникациях.

Программа обучения в КиберШколе является долгосрочной, рассчитана на 7-8 лет, построена по принципу системного изучения одного модуля за другим. Для начинающих в школе предусмотрено посещение пробного бесплатного урока. На пробном занятии ребёнок создаст свой сайт, мультфильм и сможет программировать героев игры Minecraft.

Получить приглашение можно на сайте syktyvkar.kiber-one.com или записывайтесь на удобное время по телефону 8 (906) 87-97-879.