Волна подростковых суицидов в Сыктывкаре: психолог рассказала, в чем может быть причина

В октябре в Сыктывкаре два подростка свели счеты с жизнью. А среди горожан ходят слухи, что еще несколько детей попытались это сделать, но их удалось спасти. Портал PG11.ru поговорил с психологом Юлией Першуковой о том, что может служить причиной такого поведения и как узнать, хочет ли ваш ребенок покончить с жизнью.

Жителей столицы Коми ужаснули два происшествия, в котором предположительно подростки покончили жизнь самоубийством.

В нашу редакцию поступала информация о том, что ученица 7-го класса одной из школ покончила жизнь самоубийством из-за конфликтов с родителями. Это подтверждают и сообщения ее одноклассников.

У многоэтажки нашли разбившееся тело 14-летней девочки. Очевидцы сообщают, что она упала с 11-го этажа.

Сыктывкарский психолог Юлия Першукова отметила, что склонность подростков к суицидальному поведению усиливается благодаря нескольким причинам:

