Волна подростковых суицидов в Сыктывкаре: психолог рассказала, в чем может быть причина

В октябре в Сыктывкаре два подростка свели счеты с жизнью. А среди горожан ходят слухи, что еще несколько детей попытались это сделать, но их удалось спасти. Портал PG11.ru поговорил с психологом Юлией Першуковой о том, что может служить причиной такого поведения и как узнать, хочет ли ваш ребенок покончить с жизнью.
Жителей столицы Коми ужаснули два происшествия, в котором предположительно подростки покончили жизнь самоубийством.
- В нашу редакцию поступала информация о том, что ученица 7-го класса одной из школ покончила жизнь самоубийством из-за конфликтов с родителями. Это подтверждают и сообщения ее одноклассников.
- У многоэтажки нашли разбившееся тело 14-летней девочки. Очевидцы сообщают, что она упала с 11-го этажа.
Сыктывкарский психолог Юлия Першукова отметила, что склонность подростков к суицидальному поведению усиливается благодаря нескольким причинам:
- Подростковый кризис, при котором происходит мощная физиологическая и психологическая перестройка, резко меняется эмоциональный фон, изживают старые модели восприятия мира, а новые ещё не образовались. Хочется действовать по-взрослому, а как – пока непонятно. Усиливается категоричность, меняется система взаимоотношений.
- Поверхностные отношения с родителями, в которых подростки не решаются делиться своими мыслями, переживаниями, так как нет внутренней уверенности, что близкие поймут и примут.
- Однобокость образования, когда школа заинтересована больше в успешном результате ученика с точки зрения знаний и умений, чем личностью ученика, её особенностями и потенциалом.
- Отсутствие близких друзей, с которыми можно разделить свои переживания и получить поддержку.
- Токсичное окружение подростка: компания, которая пропагандирует игры со смертью, необоснованный риск, и другие формы разрушающего поведения.
- Неорганизованность свободного времени подростка: время тратится не на хобби, увлечения, дополнительные занятия, а на «побыть в интернете» без цели.
- Тенденция к снижению самооценки: подростки становятся сверхкритичны к своей внешности, своим способностям, не чувствуют своей нужности и важности.
- Чтобы минимизировать риски суицидального поведения у подростков, стоит начать с семьи и продолжить работу в школе, и в целом в обществе, – рассказывает Юлия Першукова. – Родителям важно понять, что общение с подростком не может быть таким, как они общались с ним, когда он был младшим школьником, он другой, а значит стоит сформировать внутреннюю родительскую позицию хочу тебя узнать и понять”, а не торопиться осуждать или решать за подростка. Находить время для искреннего интереса самим ребенком, а только его успехами в школе, знать друзей подростка, развивать его потенциал, через увлечения и хобби. У подростков есть естественный интерес познавать себя, и школа может выявлять детей, которым нужно особое внимание, через психологическую работу – диагностику, занятия, с возможным привлечением дополнительных специалистов. Школа должна стать не только местом получения образования, но и местом познания себя!
Также в Сети появилась информация о том, что за недавними происшествиями могут стоять “группы смерти”. Так, недавно в Сыктывкаре 17-летнюю девушку обвинили в создании подобной группы. Психолог объяснила, в чем заключается их опасность.
- «Группы смерти» учитывают психологические особенности подростков, на начальном этапе искренне интересуются, проявляют поддержку и веру в способности подростка, а затем дают задания на подтверждение установки «я смогу», и подростки стремятся доказать себе и окружающим, что могут, не оценивая сути заданий, не осознавая всех последствий.