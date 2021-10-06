Врач рассказал, как связана тяга к разным продуктам и здоровье

И.о. главного врача Эжвинской городской больницы Владимир Семяшкин рассказал о причинах тяги к определенным продуктам. Материал опубликован на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте»



Как расшифровать сигналы, которые посылает организм



Не всегда стоит бездумно следовать желаниям организма – тем более, что часто мы их неправильно интерпретируем. Если вы никогда не любили определенный продукт, но вдруг вам резко его захотелось – это сигнал от организма, что произошли физиологические изменения. Они могут быть разными: от несбалансированного питания до нехватки в организме какого-либо витамина или микроэлемента.

Если хочется сладкого?



Дополнительные порции глюкозы обычно необходимы организму при нервном или умственном истощении. Но булочкам и пирожным лучше предпочесть темный шоколад. Он богат антиоксидантами и не отложится лишними сантиметрами на талии. Еще одной причиной может выступать диета, если в ней не хватает разнообразия. В этом случае организм просто хочет расширить рацион, необязательно есть сахаросодержащие продукты.



Если хочется молочных продуктов?

Резкое желание молочных продуктов может свидетельствовать о начинающихся проблемах с пищеварительной системой. Дополнительными признаками обычно служат депрессивные состояния и расстройство сна. Если вы чувствуете тягу к молочному и наблюдаете какие-либо проблемы с пищеварением, обратитесь к врачу.



Если хочется соленого или острого?



Наиболее частая причина – увеличение физических нагрузок. Также пища может казаться пресной, если у вас нарушена работа щитовидной железы, например, из-за беременности или болезни. Если резко потянуло на соленое, не стоит солить все подряд, большое количество соли отрицательно сказывается на работе организма, лучше попробовать пить минеральную воду с повышенным содержанием солей. При желании острого – лучшим вариантом может стать имбирь в качестве специи.