Врач рассказал, как связана тяга к разным продуктам и здоровье

И.о. главного врача Эжвинской городской больницы Владимир Семяшкин рассказал о причинах тяги к определенным продуктам. Материал опубликован на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте»
Как расшифровать сигналы, которые посылает организм
Не всегда стоит бездумно следовать желаниям организма – тем более, что часто мы их неправильно интерпретируем. Если вы никогда не любили определенный продукт, но вдруг вам резко его захотелось – это сигнал от организма, что произошли физиологические изменения. Они могут быть разными: от несбалансированного питания до нехватки в организме какого-либо витамина или микроэлемента.
Если хочется сладкого?
Дополнительные порции глюкозы обычно необходимы организму при нервном или умственном истощении. Но булочкам и пирожным лучше предпочесть темный шоколад. Он богат антиоксидантами и не отложится лишними сантиметрами на талии. Еще одной причиной может выступать диета, если в ней не хватает разнообразия. В этом случае организм просто хочет расширить рацион, необязательно есть сахаросодержащие продукты.
Если хочется молочных продуктов?
Резкое желание молочных продуктов может свидетельствовать о начинающихся проблемах с пищеварительной системой. Дополнительными признаками обычно служат депрессивные состояния и расстройство сна. Если вы чувствуете тягу к молочному и наблюдаете какие-либо проблемы с пищеварением, обратитесь к врачу.
Если хочется соленого или острого?
Наиболее частая причина – увеличение физических нагрузок. Также пища может казаться пресной, если у вас нарушена работа щитовидной железы, например, из-за беременности или болезни. Если резко потянуло на соленое, не стоит солить все подряд, большое количество соли отрицательно сказывается на работе организма, лучше попробовать пить минеральную воду с повышенным содержанием солей. При желании острого – лучшим вариантом может стать имбирь в качестве специи.
- За тягой к определенным продуктам может стоять более серьёзная причина, чем простая прихоть. Поэтому при несвойственной вам любви к еде важно обратиться к врачу за консультацией. Здесь важно учитывать общее состояние организма, качество кожи, ногтей и волос. Также оценить качество сна, настроения. Если есть дополнительные жалобы - необходимо провести более глубокое исследование. Тут на помощь могут прийти анализы, которые выявят нехватку витаминов и микроэлементов, исключат отклонения в общих показателях. Впоследствии врач сможет подобрать для вас необходимую диету, а если проблема глубже – назначит соответствующее лечение,- комментирует Владимир Семяшкин.