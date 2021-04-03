Финансовые лайфхаки: как работают паевые фонды и как на них заработать

Портал PG11.ru совместно с региональным отделением Национального банка продолжает рубрику «Финансовые лайфхаки». В этой статье речь пойдет про паевые инвестиционные фонды.

Среди инструментов инвестирования для новичков – ПИФы. В них можно вложить небольшую сумму, а управлять ею будут профессионалы.

Как работает ПИФ?

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) объединяет деньги разных инвесторов, чтобы коллективно вложить их в какие-то финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость или другие.

Вы можете купить пай — долю в этом портфеле. Или несколько паев — их число зависит от цены пая и суммы, которую вы внесли.

Пай можно продать, купить или заложить. В идеале его цена растет с каждым днем. Через какое-то время вы погашаете пай дороже, чем приобрели, и получаете доход.

Распоряжается средствами ПИФа специальная финансовая организация — управляющая компания (УК) . Она решает, какие именно ценные бумаг или другие активы приобрести, когда их покупать и когда продавать.

Какие бывают ПИФы?

Основная характеристика ПИФа — направления инвестиций . Одни выбирают акции, другие — облигации, третьи — валюту, недвижимость или предметы искусства. Многие ПИФы комбинируют активы сразу нескольких типов.

Фонды для опытных — квалифицированных — инвесторов могут вкладывать деньги практически в любые активы. ПИФы для розничных (неквалифицированных) инвесторов направляют средства в наименее рискованные финансовые инструменты.

Инвестиционная декларация каждого ПИФа четко регламентирует: какую долю средств и во что может вложить управляющая компания.

Паевые фонды имеют также разные сроки продажи и покупки паев.

Открытые фонды

Их паи вы можете покупать и погашать каждый рабочий день. Деньги за погашенные паи поступят на ваш счет не сразу, а через несколько дней.

Интервальные фонды

Купить и продать паи можно только в конкретные промежутки времени, как правило, несколько раз в год.

Закрытые фонды

Купить паи можно только при формировании фонда, а продать — только когда фонд закрывают.

Открытые фонды инвестируют, как правило, в ликвидные активы, то есть те, которые можно быстро продать по справедливой цене. Например, в ценные бумаги, на которые всегда есть спрос

Интервальные и закрытые фонды — в менее ликвидные. Рисков больше, но и прибыль может быть крупнее.

В чем плюсы ПИФов?

Доступность

Начальная сумма вложений в фонд может быть небольшой — хоть 1000 рублей.

Профессионализм

Вашими деньгами управляют эксперты в инвестировании.

Вероятный высокий доход

Прибыль от вложений в фонд может оказаться больше дохода по депозиту.

Низкие издержки

Если сравнивать вложения в ПИФы с самостоятельным инвестированием, затраты ниже. Паевой фонд как крупный инвестор имеет более выгодные условия при управлении средствами.

Ликвидность

Паи открытых фондов можно продать в любое время без дополнительных потерь.

Льготное налогообложение

Не нужно платить налог на прибыль при росте стоимости активов ПИФа. Подоходный налог (НДФЛ) придется платить в трех случаях: если вы вложились в ПИФ до 2014 года, или заработали на паях больше 3 млн рублей в год, или же продали их раньше, чем через три года после покупки.

Сколько стоит пай?

Цена пая меняется каждый день и напрямую зависит от стоимости активов, в которые вложены средства. Цель управляющей компании — инвестировать ваши деньги так, чтобы эта стоимость постоянно росла. Именно рост цены пая и принесет вам доход, когда вы решите продать свои паи.

Чтобы понять, насколько эффективными будут ваши вложения в тот или иной ПИФ, проследите за изменением стоимости этого пая на сайте управляющей компании. Для открытых фондов цену публикуют каждый день, для интервальных и закрытых — не реже раза в месяц. Можно сравнить рост цены пая с доходом, например, от депозита.

При покупке паев вы платите еще и надбавку , фактически — комиссию. Ее максимальный размер может достигать 1,5%, в зависимости от объема вложений и от агента, через которого вы покупаете. А при продаже пая его цену считают со скидкой. Она зависит от срока владения паями и условий агента, через которого вы погашаете пай, но не превышает 3% от общей стоимости.

Пример:

Вы решили вложить в ПИФ 100 000 рублей. Стоимость пая — 1000 рублей, а надбавка составляет 1%. В итоге один пай вы купите по цене

1000×1,01 = 1010 рублей

и получите

100 000 / 1010 = 99 паев.

Через год вы решили погасить паи, то есть забрать деньги. Пай за это время подорожал до 1326 рублей 4 копеек. При скидке в 1% свои 99 паев вы продадите за

99×1326,4×0,99 = 130 000 рублей.

Ваш доход составит:

130 000 — 100 000 = 30 000 рублей.

Какой налог нужно платить с этого дохода?

Это зависит от того, когда вы купили паи, как быстро решили их продать и сколько на них заработали.

Если вы купили паи открытых ПИФов после 1 января 2014 года, владели ими больше трех лет и полученный доход оказался меньше 3 млн рублей в год, НДФЛ платить не нужно.

В остальных случаях придется отчислить налог, размер которого будет зависеть от ваших суммарных доходов за год. Если вы заработаете, в том числе на инвестициях, до 5 млн рублей, НДФЛ составит 13%. С суммы дохода, который окажется выше 5 млн рублей, нужно будет отчислить в налоговую 15%.

Где можно купить и продать паи?

Купить паи можно напрямую у управляющей компании, у организации-агента (чаще всего это банк) или через брокера на бирже. Точно так же можно продать паи.

Чем я рискую?

Как говорится, кто не рискует, тот не получает доход от пая.

Главные риски:

Вложения не застрахованы

В отличие от банковских депозитов вложения в паевые фонды не застрахованы государством, даже если паи были приобретены через банк.

Доход не гарантирован

Инвестиции на финансовом рынке всегда связаны с риском. Случалось, например, что весь фондовый рынок «проседал» и акции даже самых успешных компаний теряли в цене. Если средства ПИФа были вложены в акции, паи тоже дешевели, а не росли. Чем выше возможная доходность конкретного финансового инструмента, тем выше риск.

Я решил вложить деньги в ПИФ. Как это сделать?

Определитесь, какой фонд вам подходит

На какой срок вы готовы вложить деньги в ПИФ?

Если деньги могут понадобиться вам в любой момент, лучше выбрать открытый фонд, чьи паи можно продать, когда захотите. И наоборот, если вам не понадобятся вложенные средства в течение пяти и более лет, подойдет закрытый фонд.

К каким рискам вы готовы?

Каков размер временных убытков, при которых вы не будете испытывать чувство беспокойства и желания немедленно продать паи? В зависимости от степени риска вы можете выбрать соответствующие активы.

Сравните разные паевые фонды:

- по доходности за разные промежутки времени — лучше не за один год, а хотя бы за 3–5 лет;

- по активам, в которые они вкладывают средства;

- по надбавкам и скидкам, которые они берут при покупке и продаже паев;

- по объему привлеченных средств и стоимости чистых активов.

Проверьте, входит ли выбранный ПИФ в Государственный реестр паевых инвестиционных фондов на сайте Банка России.

Подробная информация о ПИФах размещена на сайте Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Там можно посмотреть, какая УК управляет конкретным фондом, а также сравнить доходность ПИФов за период от недели до пяти лет. Кроме того, на сайте есть фильтр, который позволяет сравнить между собой фонды определенного типа — например, только открытые или только интервальные.

Выясните все про управляющую компанию выбранного ПИФа

- Проверьте ее лицензию на управление средствами ПИФ на сайте Банка России . Там же можно почитать нормативные акты, которые регулируют деятельность управляющих компаний.

Доходность инвестиций в паевые фонды больше всего зависит от качества управления, поэтому важно учитывать квалификацию и репутацию управляющего этим фондом.

- Изучите, в какие инструменты УК инвестирует средства выбранного ПИФа. В инвестиционной декларации должны быть описаны возможные активы, ограничения на их выбор и риски.

- Узнайте размер вознаграждения УК и других расходов, которые оплачиваются за счет имущества фонда.

По закону расходы ПИФа должны составлять не более 10% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда за год, но разница даже в 2% очень сильно меняет доходность ваших вложений.

Более высокое вознаграждение будет оправдано, только если стоимость паев под управлением этой УК растет быстрее, чем в других аналогичных ПИФах.

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