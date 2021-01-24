Митинг в поддержку Навального, безумный глухарь и штрафы за голубей: итоги недели в Коми

Эта неделя в Коми и Сыктывкаре оказалась весьма насыщенной. Произошло много важных, громких, забавных, а порой и неприятных событий. Чем она запомнится жителям региона, расссказывает портал PG11.ru.

В конном центре «Аврора» в столице Коми случился пожар. Об этом ночью 20 января сообщили в его официальной группе.

Центр попросил о помощи всех неравнодушных - нужны стройматериалы, корма лошадям, амуниция, вещи для рабочих и финансы на постройку хотя бы временного крова. Также нужна волонтерская помощь.

- Наш конный центр, единственный социальный конный клуб, без лошадей которого не обходится ни один праздник столицы Коми. На нашей базе тренируется сборная по инвалидному конному спорту и спортсмены основной сборной Республики Коми.

Кстати, вы все еще можете помочь восстановить центр. Благотворительную помощь можно перевести на карту Сбербанка: 2202 2022 5921 3589, телефон - 79128628292, НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Д.

На днях житель Сыктывдинского района встретил лесного обитателя, который устроил перед ним настоящее представление. Видео знакомства с токующим глухарем опубликовали в паблике «Республиканский лыжный комплекс им.Р.Сметаниной».

На записи автор видео остановился на лыжне, чтобы снять птицу, но животное не только не испугалось, но и подошло познакомиться. Издавая громкие звуки глухарь стал красоваться на камеру. Стоит отметить, что для брачного сезона еще очень рано, что заставило птицу себя так вести – загадка.

Кстати, некоторые подписчики заявляли, что встреча произошла не в Коми. К сожалению, выяснить это пока не удалось, но мы обнаружили глухаря в TikTok, где он набрал внушительное количество просмотров.

20 января в Сыктывкаре семилетняя девочка на остановке выходила из автобуса, упала и сломала руку. Портал PG11.ru узнал подробности происшествия у матери пострадавшей.

Сыктывкарка Татьяна Тюльпанова рассказала, что ее дочь со своей подругой ехала на автобусе маршрута №44. В 15.40 они выходили на остановке «Бассейн Орбита». Одна из девочек спокойно вышла из автобуса, за ней пошла дочка Татьяны Тюльпановой. По рассказу ребенка, водитель поторопился и начал отъезжать от остановки с открытыми дверями.

В итоге девочка упала на дорогу. Ей сразу помогли люди, которые стояли на остановке. Также они позвонили родителям пострадавшей и сообщили, что ребенок очень сильно ударился и плачет. Вскоре родственники пришли и забрали дочку.

ГИБДД напомнила водителям о штрафах за сбитых животных. Об этом сообщили в официальном паблике Госавтоинспекции.



ГИБДД подчеркнуло, что в случае столкновения с животным, на место инцидента необходимо вызвать сотрудников ГАИ. В противном случае водителю грозит дополнительное наказание за оставление места ДТП.

Так, больше всего придется платить за лося – целых 80 000 рублей. Дешевле всех обойдется волк – за него штраф составит всего 200 рублей. Как ни странно, дороже него даже голубь – раздавленная птица стоит 600 рублей. Также в списке оказались белки, кабаны, медведи и зайцы.

Бывший министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников не признает вину в предъявленном обвинении и считает, что его оговорили. Об этом подсудимый заявил 22 января, во время протокольной съемки в беседе с журналистами.

В. Половников также подчеркнул: его должны судить вместе с посредниками, но они по его уголовному делу выступают в качестве свидетелей. Он считает, что оснований для выделения отдельного уголовного дела в отношении посредников нет.

23 января по всей стране прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сыктывкар не стал исключением — в 14.00 на Театральной площади собрались сотни людей.

После Стефановской площади колонна, чуть поредевшая, направилась к зданию городской администрации. Полиция, опять же, координировала движение людей. У здания мэрии сыктывкарцы вновь кричали о том, что Алексея Навального нужно немедленно освободить. Примерно через 15 минут активист Григорий Каблис поблагодарил всех присутствующих и призвал расходиться по домам. Сыктывкарцы прислушались, и понемногу толпа людей разошлась во все стороны. Мероприятие завершилось.

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