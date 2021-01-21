ГИБДД напомнила водителям о штрафах за сбитых животных. Об этом сообщили в официальном паблике Госавтоинспекции.



ГИБДД подчеркнуло, что в случае столкновения с животным, на место инцидента необходимо вызвать сотрудников ГАИ. В противном случае водителю грозит дополнительное наказание за оставление места ДТП.

Так, больше всего придется платить за лося – целых 80 000 рублей. Дешевле всех обойдется волк – за него штраф составит всего 200 рублей. Как ни странно, дороже него даже голубь – раздавленная птица стоит 600 рублей. Также в списке оказались белки, кабаны, медведи и зайцы. Кстати, о животных. В Ухте объявлен особый режим. Соответствующее постановление подписал глава Ухты - руководитель администрации городского округа Магомед Османов. В связи с участившимися случаями агрессивного поведения бездомных собак территориальное звено госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС работает в режиме «Повышенная готовность».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»