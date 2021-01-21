Голубь за 600, волк – за 200: в ГИБДД Коми опубликовали штрафы за сбитых животных21 января 2021
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 6+
Из открытых источников
Больше всего придется платить за лося
ГИБДД напомнила водителям о штрафах за сбитых животных. Об этом сообщили в официальном паблике Госавтоинспекции.
ГИБДД подчеркнуло, что в случае столкновения с животным, на место инцидента необходимо вызвать сотрудников ГАИ. В противном случае водителю грозит дополнительное наказание за оставление места ДТП.
Так, больше всего придется платить за лося – целых 80 000 рублей. Дешевле всех обойдется волк – за него штраф составит всего 200 рублей. Как ни странно, дороже него даже голубь – раздавленная птица стоит 600 рублей. Также в списке оказались белки, кабаны, медведи и зайцы.Кстати, о животных. В Ухте объявлен особый режим. Соответствующее постановление подписал глава Ухты - руководитель администрации городского округа Магомед Османов. В связи с участившимися случаями агрессивного поведения бездомных собак территориальное звено госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС работает в режиме «Повышенная готовность».
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21 января 2021, 11:35
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