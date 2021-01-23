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Фоторепортаж: как в Сыктывкаре прошел несанкционированный митинг в поддержку Навального

Фоторепортаж: как в Сыктывкаре прошел несанкционированный митинг в поддержку Навального

23 января 2021 Возрастное ограничение: 16+
Фото: Виктор Конюхов
Несмотря на мороз, на мероприятие пришло около тысячи человек

23 января по всей стране прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сыктывкар не стал исключением — в 14.00 на Театральной площади собрались сотни людей. Портал PG11.ru публикует фоторепортаж с главного события недели. 
Мероприятие не было согласовано с властями. Однако сыктывкарцев, судя по всему, это не испугало. Около памятнику Куратову на Театральной площади сотни людей выкрикивали лозунги против судебной системы и действующей власти. Также протестующие требовали немедленного освобождения оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали в Москве 17 января, после чего посадили в СИЗО.

Полицейские, которые дежурили у площади, стояли в стороне, не вмешиваясь в процесс. Лишь иногда через громкоговоритель стражи порядка призывали сыктывкарцев разойтись, ссылаясь на то, что мероприятие не было согласованным. Никакого эффекта на толпу это не произвело — люди не расходились. 

Тарас Лукашев (на фото слева)

- Я здесь, чтобы поддержать свою гражданскую позицию. Готов к задержаниям, тепло оделся, вкусно покушал. Если нужно будет куда-то проследовать - без вопросов. Если массово соберется все население, то мы все сможем изменить, - рассказал один из протестующих Тарас Лукашев. 

После Театральной площади колонна двинулась в сторону административного центра города — Стефановскую площадь, где расположены здания Госсовета и Администрации Главы Коми. Полиция не мешала протестующим, а наоборот, организовывала движение и перекрывала дороги, чтобы люди спокойно прошли по улицам. 

На Стефановской площади люди выстроились у памятника Ленину. Здесь протестующие продолжили выкрикивать лозунги против действующей власти. 

Антон Антушев

– Я не понимаю и не поддерживаю беззаконие, которое творится у нас в стране. И я считаю своим долгом выходить на такие мероприятия и проявлять гражданскую позицию. Сегодня без оснований посадят одного, а завтра - нас всех, - рассказал еще один протестующий Антон Антушев. 

После Стефановской площади колонна, чуть поредевшая, направилась к зданию городской администрации. Полиция, опять же, координировала движение людей. У здания мэрии сыктывкарцы вновь кричали о том, что Алексея Навального нужно немедленно освободить. Примерно через 15 минут активист Григорий Каблис поблагодарил всех присутствующих и призвал расходиться по домам. Сыктывкарцы прислушались, и понемногу толпа людей разошлась во все стороны. Мероприятие завершилось. 
По информации «7x7», на несанкционированной акции задержали 7 человек.

Трансляцию с мероприятия мы также вели в нашем инстаграме. 

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Политика Фоторепортаж

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Комментарии 32

21 час назад Эксперт
Занеете в чём проблема? Всё просто, мы стали сыты, мы очень вкусно кушаем. Просто охото спросить этих протестующих - ЗА КОГО ВЫ ВЫШЛИ? ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО ЗАСЛУГИ? И ПРЕСТАВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСЛЕСТВИЯ ПОСЛЕ МИТИНГА КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ ТАК ЖЕ И К ВАМ?
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21 час назад Горожанин
Спасибо, Прогород, что не боитесь освещать. БНК на это не хватило смелости! Спасибо, продолжайте в том же духе!
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21 час назад Сыктывкарец
БНК позор, Прогород молодцы, что освещают, честно говоря не думал что люди выйдут, а ВВП это враньё, воровство, предательство.
Ответить
20 часов назад 1
Один из протестующих вкусно поел, тепло оделся в бредовые вещи и пошёл на протест... Странный хомячок. С жиру бесится
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20 часов назад Городской житель
Эти протестующие говорят о беззаконии и пр. А сами что? Закон нарушили несанкционированным митингом(хотя могли подать заявку), перекрыли движение автомобилям, надо было всех в кучу сгребсти и штрафы выписать, какого черта прут на красный, как будто сохранились. Прежде чем, что-то доказывать кому-то, за собой подотрите.
Ответить
20 часов назад Сергей
Стадо баранов! Многие даже не знают за кого вышли ,так, за компанию.
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20 часов назад 1
дофига народу
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20 часов назад Горожанин
молодцы!!!
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20 часов назад Сергей Лазо
С такой оппозицией на одной полянке даже с.ать тошно.
Ответить
20 часов назад Олег
Тупые бараны.
Ответить
20 часов назад Борис
ПУТИНУ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК
Ответить
19 часов назад Мистер и похожие комменты
Эксперт
Занеете в чём проблема? Всё просто, мы стали сыты, мы очень вкусно кушаем. Просто охото спросить этих протестующих - ЗА КОГО ВЫ ВЫШЛИ? ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО ЗАСЛУГИ? И ПРЕСТАВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСЛЕСТВИЯ ПОСЛЕ МИТИНГА КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ ТАК ЖЕ И К ВАМ?
Если вы довольны качеством своей жизни - мы рады за тебя, однако большинство против такой коррупционной власти. Ваш комментарий также не имеет логики. Люди знают зачем туда пришли. С лопаты там бесплатно никого не кормили. Бойтесь дальше. Тьфу. Полиции спасибо за понимание, хорошее отношение к людям.
Ответить
19 часов назад 2
Стадо хомячков
Ответить
19 часов назад Участник
Эксперт
Занеете в чём проблема? Всё просто, мы стали сыты, мы очень вкусно кушаем. Просто охото спросить этих протестующих - ЗА КОГО ВЫ ВЫШЛИ? ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО ЗАСЛУГИ? И ПРЕСТАВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСЛЕСТВИЯ ПОСЛЕ МИТИНГА КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ ТАК ЖЕ И К ВАМ?
Мы вышли против произвола зажравшихся бандитов у власти, которые пытались отравить человека. Хрена ли тут непонятного?
Ответить
19 часов назад Участник
Городской житель
Эти протестующие говорят о беззаконии и пр. А сами что? Закон нарушили несанкционированным митингом(хотя могли подать заявку), перекрыли движение автомобилям, надо было всех в кучу сгребсти и штрафы выписать, какого черта прут на красный, как будто сохранились. Прежде чем, что-то доказывать кому-то, за собой подотрите.
Перекрыли движение? Шли себе, шли, на зелёный свет переходили. Гаишники остановили движение и помогли всем быстрее перейти дорогу. Глаза протри и мозг себе купи, додик.
Ответить
19 часов назад Пенетрон
Сборище баранов, которое не знает, что такое ельцынская демократия.
Ответить
18 часов назад василь
Городской житель
Эти протестующие говорят о беззаконии и пр. А сами что? Закон нарушили несанкционированным митингом(хотя могли подать заявку), перекрыли движение автомобилям, надо было всех в кучу сгребсти и штрафы выписать, какого черта прут на красный, как будто сохранились. Прежде чем, что-то доказывать кому-то, за собой подотрите.
Дурачек, никто не обязан согласовывать ничего, это право дано нам конституцией, а любое право, данное конституцией не может нарушать ни одного закона, написанного для удовлетворения бункерного обнуленыша.
Ответить
18 часов назад Да просто
1
Один из протестующих вкусно поел, тепло оделся в бредовые вещи и пошёл на протест... Странный хомячок. С жиру бесится
Он дыроголовый баран. Тупой и с жиру бесящийся. Заплатит штраф тысяч в 10 и сразу в свою нору залезет. Вкусно он покушал! Да чтоб он подавился!
Ответить
18 часов назад Ягморт
Толпа дибилов, не понимающих, что поддерживают кормящегося с руки запада, чтобы расшатать ситуацию в стране
Ответить
18 часов назад Ахаха!
василь
Дурачек, никто не обязан согласовывать ничего, это право дано нам конституцией, а любое право, данное конституцией не может нарушать ни одного закона, написанного для удовлетворения бункерного обнуленыша.
Дурачок- это как раз ты! Читай нормативные документы, если конечно осилишь, в силу своей тупости и глупости.
Ответить
17 часов назад Да ладно
1
дофига народу
То не народ, то - бараны тупорылые. Кое-кому проплатили, а те в свою очередь на пиво получили и вышли поорать. Посмотрите на рожи! Малолетки необразованные! Спросите у каждого, кто такой Навальный, зенки вылупит и промычит: не знаю.
Ответить
17 часов назад БЮНИК
Ахаха!
Дурачок- это как раз ты! Читай нормативные документы, если конечно осилишь, в силу своей тупости и глупости.
Этот придурок навальный живет за Ваш счет, жрет, пьет, ездит по всему свету за Ваш счет, ржот над Вами, идиотами, жаждущими "свободы" которую сами не понимаете, тупые. Где Вы были когда разрушали нашу Родину!!? А сейчас Вас дурят, а Вы ходите гулять, прикрываясь детьми, идиоты!!!
Ответить
17 часов назад Да
Ягморт
Толпа дибилов, не понимающих, что поддерживают кормящегося с руки запада, чтобы расшатать ситуацию в стране
Подтверждаю. Я агент госдепа и Ми6. Получил уже 1000 долларов и 1000 фунтов от тех и тех. Теперь вот покупаю третью виллу в Италии и завтра еду в отпуск. А вы не забудьте за капремонт заплатить)
Ответить
17 часов назад вопрос
БЮНИК
Этот придурок навальный живет за Ваш счет, жрет, пьет, ездит по всему свету за Ваш счет, ржот над Вами, идиотами, жаждущими "свободы" которую сами не понимаете, тупые. Где Вы были когда разрушали нашу Родину!!? А сейчас Вас дурят, а Вы ходите гулять, прикрываясь детьми, идиоты!!!
Скажите, а за чей счет жрет, пьет и ездит по всему свету вами любимый Путин?
Ответить
17 часов назад отвечаю
Да ладно
То не народ, то - бараны тупорылые. Кое-кому проплатили, а те в свою очередь на пиво получили и вышли поорать. Посмотрите на рожи! Малолетки необразованные! Спросите у каждого, кто такой Навальный, зенки вылупит и промычит: не знаю.
Навальный - это великомученик, он страдает за всех нас, россиян, он вынужден терпеть унижения, боль, голод, холод, одиночество, страдания, и это всё ради всех нас, даже ради таких как вы, несмышленых, поверивших TV
Ответить
17 часов назад klesha28
Городской житель
Эти протестующие говорят о беззаконии и пр. А сами что? Закон нарушили несанкционированным митингом(хотя могли подать заявку), перекрыли движение автомобилям, надо было всех в кучу сгребсти и штрафы выписать, какого черта прут на красный, как будто сохранились. Прежде чем, что-то доказывать кому-то, за собой подотрите.
Сгрести
Ответить
17 часов назад Вопросу
вопрос
Скажите, а за чей счет жрет, пьет и ездит по всему свету вами любимый Путин?
А вы за чей счет жрете и пьёте? И вообще, для чего вы живете? Кому это нужно?
Ответить
16 часов назад Отвечателю
отвечаю
Навальный - это великомученик, он страдает за всех нас, россиян, он вынужден терпеть унижения, боль, голод, холод, одиночество, страдания, и это всё ради всех нас, даже ради таких как вы, несмышленых, поверивших TV
Ты - дебил?
Ответить
16 часов назад Ведьма
Борис
ПУТИНУ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК
Еще раз про Путина гадость промычишь, сдохнешь. Попомни мои слова, остолоп дыроголовый.
Ответить
15 часов назад Люди
Да поймите ж вы только революция обнуляет ипотеки
Ответить
13 часов назад Хвост
Эксперт
Занеете в чём проблема? Всё просто, мы стали сыты, мы очень вкусно кушаем. Просто охото спросить этих протестующих - ЗА КОГО ВЫ ВЫШЛИ? ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО ЗАСЛУГИ? И ПРЕСТАВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСЛЕСТВИЯ ПОСЛЕ МИТИНГА КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ ТАК ЖЕ И К ВАМ?
Кто вкусно кушает? Ты, подментованный?
Ответить
7 часов назад 1
Хвост
Кто вкусно кушает? Ты, подментованный?
Нет. Хомячок из толпы хомячков. Сам сказал. Читать статью внимательно
Ответить

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