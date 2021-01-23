Фоторепортаж: как в Сыктывкаре прошел несанкционированный митинг в поддержку Навального

Фоторепортаж: как в Сыктывкаре прошел несанкционированный митинг в поддержку Навального23 января 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 16+
Фото: Виктор Конюхов
Несмотря на мороз, на мероприятие пришло около тысячи человек
23 января по всей стране прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сыктывкар не стал исключением — в 14.00 на Театральной площади собрались сотни людей. Портал PG11.ru публикует фоторепортаж с главного события недели.
Мероприятие не было согласовано с властями. Однако сыктывкарцев, судя по всему, это не испугало. Около памятнику Куратову на Театральной площади сотни людей выкрикивали лозунги против судебной системы и действующей власти. Также протестующие требовали немедленного освобождения оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали в Москве 17 января, после чего посадили в СИЗО.
Полицейские, которые дежурили у площади, стояли в стороне, не вмешиваясь в процесс. Лишь иногда через громкоговоритель стражи порядка призывали сыктывкарцев разойтись, ссылаясь на то, что мероприятие не было согласованным. Никакого эффекта на толпу это не произвело — люди не расходились.
Тарас Лукашев (на фото слева)
- Я здесь, чтобы поддержать свою гражданскую позицию. Готов к задержаниям, тепло оделся, вкусно покушал. Если нужно будет куда-то проследовать - без вопросов. Если массово соберется все население, то мы все сможем изменить, - рассказал один из протестующих Тарас Лукашев.
После Театральной площади колонна двинулась в сторону административного центра города — Стефановскую площадь, где расположены здания Госсовета и Администрации Главы Коми. Полиция не мешала протестующим, а наоборот, организовывала движение и перекрывала дороги, чтобы люди спокойно прошли по улицам.
На Стефановской площади люди выстроились у памятника Ленину. Здесь протестующие продолжили выкрикивать лозунги против действующей власти.
Антон Антушев
– Я не понимаю и не поддерживаю беззаконие, которое творится у нас в стране. И я считаю своим долгом выходить на такие мероприятия и проявлять гражданскую позицию. Сегодня без оснований посадят одного, а завтра - нас всех, - рассказал еще один протестующий Антон Антушев.
После Стефановской площади колонна, чуть поредевшая, направилась к зданию городской администрации. Полиция, опять же, координировала движение людей. У здания мэрии сыктывкарцы вновь кричали о том, что Алексея Навального нужно немедленно освободить. Примерно через 15 минут активист Григорий Каблис поблагодарил всех присутствующих и призвал расходиться по домам. Сыктывкарцы прислушались, и понемногу толпа людей разошлась во все стороны. Мероприятие завершилось.
По информации «7x7», на несанкционированной акции задержали 7 человек.
Трансляцию с мероприятия мы также вели в нашем инстаграме.
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23 января 2021, 18:00
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