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В Коми глухарь вышел к лыжнику и устроил брачное шоу (видео)

В Коми глухарь вышел к лыжнику и устроил брачное шоу (видео)

19 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
vk.com/rlksmetanina
Издавая громкие звуки птица стала красоваться на камеру

На днях житель Сыктывдинского района встретил лесного обитателя, который устроил перед ним настоящее представление. Видео знакомства с токующим глухарем опубликовали в паблике «Республиканский лыжный комплекс им.Р.Сметаниной».

На записи автор видео остановился на лыжне, чтобы снять птицу, но животное не только не испугалось, но и подошло познакомиться. Издавая громкие звуки глухарь стал красоваться на камеру. Стоит отметить, что для брачного сезона еще очень рано, что заставило птицу себя так вести – загадка.

Кстати, недавно в столице Коми произошел странный и не самый приятный инцидент: горожане заметили в камере хранения магазина живую собаку. По словам сыктывкарцев, в магазин на Покровском бульваре зашла женщина с ребенком и собакой. Однако животное она решила не оставлять на улице и закрыла питомца прямо в камере хранения для сумок. Подробности и видео можно найти по ссылке.

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Видео Животные

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