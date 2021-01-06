В Коми открыли 67 ледовых переправ

Инспекторы Усинского участка Центра ГИМС освидетельствовали безопасность автопереправы через протоку Ыджид-Ошкурья. Ледовая переправа грузоподъемностью до 3 тонн обеспечивает автосообщение между селом Усть-Уса и деревней Акись. На территории Усинского района это 11-я открытая ледовая переправа для автотранспорта из 17 запланированных к открытию.

Таким образом, в Коми открыто 67 переправ, в том числе: автомобильных - 61 и пешеходных - 6.

Всего на водоемах региона в зимний период 2020-2021 годах были запланированы к открытию 103 ледовые переправы: 98 автомобильных и 5 пешеходных.

Государственные инспекторы напоминают: залогом безопасности при переходе и переезде по ледовому покрову водоемов является пользование только официально открытыми оборудованными ледовыми переправами.

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