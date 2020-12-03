Чек-лист для сыктывкарцев: как правильно подготовить автомобиль к зиме03 декабря 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Чек-лист для сыктывкарцев: как правильно подготовить автомобиль к зиме
От соблюдения ряда правил зависит ваша безопасность на дороге
Зима в Сыктывкаре вступила в свои права, город покрылся снегом и льдом. Стоит ли что-то менять в автомобиле или можно ездить как обычно, не напрягаясь? Об этом в рубрике «Полезные советы от Про Города» рассказал руководитель одного из автоцентров города Игорь Бурагин.
Сезонное обслуживание автомобиля
Замена жидкостей
— Все жидкости необходимо заменить на те, что подходят для использования в зимний период.
Резина
— Разумеется, необходимо «переобуться» на зимнюю резину. После переобувки желательно сделать регулировку угла колес, чтобы они стояли правильно. Это называется сход-развал.
Аккумулятор
— Если аккумуляторная батарея на вашей машине старше трех лет, ей тоже нужно уделить внимание. Если автомобиль начал заводиться туговато и причина в аккумуляторе, стоит его заменить, потому что зимой она будет доставлять еще больше проблем. Это особенно актуально для дизельных автомобилей.
Общее техническое состояние
— Не стоит забывать об общем техническом состоянии автомобиля. Его обязательно нужно проверить, лучше всего для этого провести комплексную проверку. Больше каких-то особых действий предпринимать не нужно. Возможно, есть необходимость в приобретении и установке автоодеяла, но это актуально только для тех, кто кратковременно оставляет автомобиль. Если вы утром приехали на работу и машина просто стоит до конца рабочего дня — установка автоодеяла бесмыссленна.
Эксплуатация
Игорь рассказал, что очень много клиентов обращается за заменой лобовых стекол. Часто по стеклу видно, что человек неправильно ухаживает за автомобилем зимой:
— На щетках для очистки авто с обратной стороны шкребки, они, как правило, пластиковые. И вот со временем люди попросту затирают ими стекло, пытаясь отодрать лед. Мой совет: лучше завести автомобиль, дать ему прогреться, чтобы слой льда отошел от тепла, и соответственно, уже после этого эту наледь убирать.
Специалист напоминает сыктывкарцам, что есть такие вещи как автозапуск, разнообразные подогреватели, которые зимой облегчают эксплуатацию автомобиля.
— Наверное, самый распространенный инструмент — автозапуск. С его помощью вы можете запустить двигатель авто с брелка сигнализации, даже не выходя на улицу, пока собираетесь, автомобиль успеет прогреться.
Игонь уверен, что не важно, зима на улице или лето — за автомобилем нужно следить постоянно.
Управление
Зимой за рулем необходимо быть крайне внимательным. Специалист рассказал, какие простые правила помогут водителям избежать серьезнеых проблем на дорогах.
Скорость
— Зимой тормозной путь увеличивается, поэтому скорость движения должна быть ниже той, которая используется летом. Выбирайте ту скорость, при которой автомобиль можно будет без проблем остановить до препятствия с учетом тормозного пути.
Занос
— Также важно понимать, из-за чего возникает занос автомобиля и как правильно из него выходить. Руль ВСЕГДА выворачивается в сторону заноса.
- На переднеприводном автомобиле одновременно с поворотом руля в сторону заноса нужно дать небольшую тягу на педаль газа, чтобы машину вытащить из заноса.
- Если автомобиль заднеприводный, педаль газа нужно отпустить, чтобы задние колеса немного подтормаживали. Руль также поворачиваем в сторону заноса.
- Если автомобиль полноприводный — также даем малую тягу и поворачиваем руль в сторону заноса.
- Чтобы заноса не произошло, старайтесь в поворотах использовать меньшую скорость, чем летом, рассчитывайте тормозной путь на большие расстояния.
- Не скупитесь при выборе зимней резины. Если на резине уже не осталось шипов — замените ее. Конечно, есть шины типа «липучка», но, по моему мнению, это не подходит для нашего региона.
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Что из этого чек-листа вы слышали впервые? Как вы готовите авто к зиме? Расскажите в комментариях!
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03 декабря 2020, 16:40
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