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Чек-лист для сыктывкарцев: как правильно подготовить автомобиль к зиме

Чек-лист для сыктывкарцев: как правильно подготовить автомобиль к зиме

03 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Чек-лист для сыктывкарцев: как правильно подготовить автомобиль к зиме
От соблюдения ряда правил зависит ваша безопасность на дороге

Зима в Сыктывкаре вступила в свои права, город покрылся снегом и льдом. Стоит ли что-то менять в автомобиле или можно ездить как обычно, не напрягаясь? Об этом в рубрике «Полезные советы от Про Города» рассказал руководитель одного из автоцентров города Игорь Бурагин.

Сезонное обслуживание автомобиля

Замена жидкостей

— Все жидкости необходимо заменить на те, что подходят для использования в зимний период. 

Резина

— Разумеется, необходимо «переобуться» на зимнюю резину. После переобувки желательно сделать регулировку угла колес, чтобы они стояли правильно. Это называется сход-развал.

Аккумулятор

— Если аккумуляторная батарея на вашей машине старше трех лет, ей тоже нужно уделить внимание. Если автомобиль начал заводиться туговато и причина в аккумуляторе, стоит его заменить, потому что зимой она будет доставлять еще больше проблем. Это особенно актуально для дизельных автомобилей.

Общее техническое состояние

— Не стоит забывать об общем техническом состоянии автомобиля. Его обязательно нужно проверить, лучше всего для этого провести комплексную проверку. Больше каких-то особых действий предпринимать не нужно. Возможно, есть необходимость в приобретении и установке автоодеяла, но это актуально только для тех, кто кратковременно оставляет автомобиль. Если вы утром приехали на работу и машина просто стоит до конца рабочего дня — установка автоодеяла бесмыссленна. 

Эксплуатация

Игорь рассказал, что очень много клиентов обращается за заменой лобовых стекол. Часто по стеклу видно, что человек неправильно ухаживает за автомобилем зимой:

— На щетках для очистки авто с обратной стороны шкребки, они, как правило, пластиковые. И вот со временем люди попросту затирают ими стекло, пытаясь отодрать лед. Мой совет: лучше завести автомобиль, дать ему прогреться, чтобы слой льда отошел от тепла, и соответственно, уже после этого эту наледь убирать. 

Специалист напоминает сыктывкарцам, что есть такие вещи как автозапуск, разнообразные подогреватели, которые зимой облегчают эксплуатацию автомобиля.

— Наверное, самый распространенный инструмент — автозапуск. С его помощью вы можете запустить двигатель авто с брелка сигнализации, даже не выходя на улицу, пока собираетесь, автомобиль успеет прогреться. 

Игонь уверен, что не важно, зима на улице или лето — за автомобилем нужно следить постоянно.

Управление

Зимой за рулем необходимо быть крайне внимательным. Специалист рассказал, какие простые правила помогут водителям избежать серьезнеых проблем на дорогах.

Скорость

— Зимой тормозной путь увеличивается, поэтому скорость движения должна быть ниже той, которая используется летом. Выбирайте ту скорость, при которой автомобиль можно будет без проблем остановить до препятствия с учетом тормозного пути.

Занос

— Также важно понимать, из-за чего возникает занос автомобиля и как правильно из него выходить. Руль ВСЕГДА выворачивается в сторону заноса.

  • На переднеприводном автомобиле одновременно с поворотом руля в сторону заноса нужно дать небольшую тягу на педаль газа, чтобы машину вытащить из заноса.
  • Если автомобиль заднеприводный, педаль газа нужно отпустить, чтобы задние колеса немного подтормаживали. Руль также поворачиваем в сторону заноса.
  • Если автомобиль полноприводный — также даем малую тягу и поворачиваем руль в сторону заноса.
  • Чтобы заноса не произошло, старайтесь в поворотах использовать меньшую скорость, чем летом, рассчитывайте тормозной путь на большие расстояния.
  • Не скупитесь при выборе зимней резины. Если на резине уже не осталось шипов — замените ее. Конечно, есть шины типа «липучка», но, по моему мнению, это не подходит для нашего региона.

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Что из этого чек-листа вы слышали впервые? Как вы готовите авто к зиме? Расскажите в комментариях!

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