Предложение руки и сердца, лосось в подарок и неоновые вывески: незабываемые визиты знаменитостей в Коми

Известная российская супер-модель Виктория Лопырева поддержала своего мужа Игоря Булатова в назначении на высокий государственный пост и заявила, что в скором времени посетит Коми. Об этом она написала в своем Instagram. Портал PG11.ru вспомнил других знаменитостей, которые приезжали в Коми и их визит надолго запомнился жителям республики.

Илья Варламов

Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов трижды приезжал в Коми. После первого визита в 2015 году в блоге журналиста появились две большие статьи-фототчета: «Хороший Сыктывкар» и «Плохой Сыктывкар». В них Варламов отметил, что город ему понравился и что Сыктывкар - один из первых городов, где хорошего больше, чем плохого. Но, к сожалению, по словам блогера, столица Коми страдает всеми проблемами российских городов: плохие дороги, грязь, аварийные дома, ужасная пешеходная инфраструктура.

В 2019 году журналист посетил наш город снова и, в том числе, побывал на митинге в пользу защиты Шиеса. Также он отметил, что его фонд «Внимание» на здании по улице Ленина, 43 восстановил советские неоновые вывески. На них потратили более 400 тысяч рублей из фонда пожертвований читателей урбаниста.

Также по совету Варламова мэрия Сыктывкара подсветила гигантские панно, украшающие торцы нескольких пятиэтажек на улице Коммунистической. После визита в столицу Коми, Варламов поставил Сыктывкар на 17 место в личном рейтинге городов России.

- Сыктывкар - шикарный северный город, который не теряет своего национального колорита, - отметил Илья Варламов.

В конце сентября 2020 года состоялся третий визит журналиста в Коми. На этот раз он посетил Воркуту. По словам блогера, он давно хотел это сделать, но сложности с логистикой его останавливали. И они все-таки случились: Илья Варламов не смог уехать вовремя из-за поломки самолета. После визита в заполярный город журналист опубликовал статью «Воркута: как выглядит труп моногорода» и видео «Умирающая Воркута. Как живет город, где квартиру можно купить за рубль».

В конце статьи он подытожил:

- А стоит ли спасать Воркуту? Стоит ли как-то развивать её, поддерживать людей, которые тут остались? Мне кажется, нет. Города как рождаются, так и умирают. Это нормальный процесс. В Воркуте просто нечего делать, кроме как добывать уголь. Это населенные пункты вокруг шахт, а если нет шахт, то не нужны эти населенные пункты.

Ольга Бузова

В 2019 году у певицы прошел концерт на одной из площадок Сыктывкара. Ольгу в Коми очень ждали: билеты начали раскупать еще задолго до мероприятия. Однако концерт был на грани отмены: певица незадолго до него заболела, и предыдущие по расписанию шоу в других городах были перенесены.

Ольга все-таки прилетела в Сыктывкар согласно графику, но поклонники опять были взволнованы: звуковая аппаратура и футболки собственного «мерча» певицы с ней так и не прилетели. А в авиакомпании ей сообщили, что чемоданы попросту не влезли в багаж. Певица, несмотря на состояние здоровья, показала настоящее шоу. На концерт пришло 1600 человек. Фанаты кричали ее песни, аплодировали, восторгались и дарили подарки. Звезда со сцены очень часто разговаривала с залом и брала поклонников за руки. Когда шоу подходило к концу и Ольга принимала очередные подарки от фанатов, к ней через толпу пробрался сыктывкарский шоумен Константин Басков. Он вручил певице букет цветов и сделал предложение руки и сердца. Константин пообещал отвезти Ольгу на свою родину и показать местные красоты. Ольга Бузова пообещала, что подумает. Однако на этом все не закончилось: Басков отправился на концерт звезды в Киров, где подарил ей кольцо.

Константин Басков

В Сыктывкар Ольга Бузова должна была вернуться весной 2020 го со спектаклем «Мужчина нарасхват», но из-за пандемии мероприятие пришлось отменить.

Филипп Киркоров

В 2019 году король российской поп-эстрады в Коми дал четыре концерта. Особенно запомнились зрителям два: в Печоре и Сыктывкаре.

Дороги Коми оказались беспощадны даже для короля эстрады – фура с прицепом певца застряла на левом берегу реки Печоры, поэтому концерт в Усинске пришлось задержать на несколько часов.

В конце грандиозного концерта мэр Печоры подарила певцу не цветы или конфеты, а огромную семгу, перевязанную ленточкой. Киркоров с улыбкой закинул презент на плечо и поблагодарил мэра за теплый прием. Спустя пару дней певец прибыл в Сыктывкар. Короля эстрады встречал элитный «Мерседес», который заехал прямо на перрон ж/д вокзала. Горожане возмутились этому и выразили негодование в соцсетях. В отличие от других городов республики, где были пышные приемы, в Сыктывкаре кроме автомобилей и незначительного числа поклонников Филиппа Киркорова никто не встретил. В «Северной Олимпии» певца встретили дети и молодые люди в меховых, стилизованных под животных национальных костюмах. Они подарили Киркорову огромного деревянного медведя и пирог, а дети в костюмах зайцев преподнесли целую корзину колбасы. Артист был очень рад такому приему и даже обнял «зайчат». Также певец познакомился с родственниками одной из танцовщиц из своей команды. Девушка оказалась родом из Сыктывкара. Ее отец подарил Филлипу Киркорову большой букет цветов, украшенный золотистой короной. На самом концерте, который очень понравился сыктывкарцам, на сцене оказалось сразу две знаменитости: компанию певцу составила знаменитая на всю страну диско-бабушка. Она прославилась в 2017 году, когда «засветилась» на видео с концерта группы Ottawan в Сыктывкаре. На этот раз она вышла на сцену вместе с самим Филиппом Киркоровым, где «отожгла» с артистом на глазах изумленной публики. Диско-бабушке, судя по ролику, был рад и сам певец, который показывал ей движения, а та за ним повторяла. Кстати, несмотря на возраст сыктывкарка, как видно на записи, все еще неплохо танцует.

ALEXEEV

В 2018 году на общереспубликанском выпускном «Облака» в столице Коми состоялся концерт популярного украинского певца Никиты Алексеева. Шоу прошло на достаточно высоком уровне, что отмечают многие гости праздника. Однако для представителей СМИ концерт был омрачен неприятным инцидентом: в разгар выступления охрана выгнала их из VIP-зоны. Как следствие - многие не смогли сделать качественные фоторепортажи.

Удалить прессу сотрудники службы безопасности, по их словам, были вынуждены из-за того, что одна из журналисток, член Общественной палаты Коми Дарья Шучалина, вела себя неподобающим образом: вместо того чтобы работать, она танцевала и снимала сториз на телефон.

Дарья Шучалина на концерте Алексеева

Во время этого инцидента пострадала одна из журналистов. Во время работы к одной из фотокорреспондентов подошел ведущий специалист сектора физической охраны и безопасности объектов инфраструктуры управления комплексной безопасности Сыктывкарского госуниверситета. Без предупреждений он сорвал с шеи девушки бейдж, вывернул руку и увел за ограждения.

По словам Дарьи Шучалиной, ничего неприемлемого в том, чтобы потанцевать на концерте поп-певца, она не видит. Как считает Дарья, даже тот факт, что она является членом Общественной палаты, не должен как-то влиять на оценку ситуации. В конце-концов, все статусные лица - тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо.

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