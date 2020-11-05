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Финансовый крах и развод с дочерью миллиардера: что известно о новом зампреде правительства Коми

Финансовый крах и развод с дочерью миллиардера: что известно о новом зампреде правительства Коми

05 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: radiokp.ru/ Игорь Булатов и Виктория Лопырева
Мужчина бросил свою жену с двумя детьми

Игорь Булатов стал зампредом правительства Республики Коми. Он стал известен по всей России благодаря своему финансовому краху и роману с супер-моделью. Портал PG11.ru  узнал подробнее о жизни одного из первых лиц Коми.

Становление

Предприниматель Игорь Булатов родился в 1983 году. Он всегда старался держать подробности личной жизни при себе. Игорь был воспитан в хорошей семье и с раннего детства у него был талант к изучению французского языка.

В студенческие годы он познакомился с Татевик Карапетян, дочерью основателя крупной компании «Ташир», которая занималась недвижимостью. В дальнейшем он женится на этой девушке и станет вице-президентом предприятия. В 2014 году у супругов родился сын, а в 2018 году - дочь. 

Прощай, «Ташир»

Как сообщает «Вокруг.ТВ» в январе 2019 года СМИ заметили модель Викторию Лопыреву и Игоря Булатова на пляже одного из заграничных курортов. Это вызвало большой скандал. 

В итоге Игорь Булатов лишился поста в компании «Ташир» и пакета акций. Также, по словам СМИ, семья Карапетян запретила ему видеться с детьми. Он пытается добиться законных встреч через суд.

Роман с супер-моделью

Виктория Лопырева - известная модель, телеведущая и посол чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2003 году она завоевала титул «Мисс Россия». Ради нее Игорь Булатов расстался со своей женой и оставил ее с двумя детьми, одному из которых не было и полгода.

Ранее на модели хотел жениться Николай Басков.

Фото из открытых источников/ Слева: Виктория Лопырева и Игорь Булатов, справа: Тата Карапетян

После того, как СМИ обнародовали фотографии пары на курорте, на модель обрушился шквал критики. Ее обвиняли в том, что она разрушила семью Карапетян и оставила мать семейства одну с двумя детьми. В свою защиту модель заявила, что Игорь Булатов уже давно не жил со своей бывшей супругой, поэтому никаких проблем в их отношениях она не видела. 

В свою очередь бывшая жена Игоря Татик Карапетян стала звездой интернета. Пользователи писали ей ободряющие комментарии, засыпали комплиментами и недоумевали, как можно было расстаться с такой девушкой. 

Проблемы с личной жизнью и «ссылка в Коми»

Издание «Русская теленеделя» утверждает, что сейчас у Игоря Булатова и Виктории Лопыревой проблемы в личной жизни. Пользователи Instagram заметили, что уже больше месяца у модели нет снимков с любимым мужчиной. Ранее девушка постоянно выкладывала фотографии с ребенком и Игорем.

Также издание сообщает, что у Игоря могут быть большие финансовые проблемы. Телеграм-канал «Антиглянец» сообщает, что предприниматель увяз в долгах. Ксения Собчак в своем Instagram заявила, что отношения Виктории и Игоря не продержатся и пары лет, потому что она не верит в их искренность.

Как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске, - заявила Ксения Собчак.

Эксперты предполагают, что назначение Игоря Булатова может быть связано с тем, что его больше ничего не держит в больших городах. Поэтому он уехал делать карьеру в Республику Коми. 

Назначение на должность зампреда правительства Коми

5 ноября 2020 года Игоря Булатова назначили на должность зампреда правительства Республики Коми. Его предложил Владимир Уйба, отметив, что у него большой управленческий опыт и он отлично справится с поставленными задачами.

Председателем правительства стал сам Владимир Уйба

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