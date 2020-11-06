Известная телеведущая Виктория Лопырева приедет в Коми

Известная российская супер-модель Виктория Лопырева поддержала своего мужа Игоря Булатова в назначении на высокий государственный пост и заявила, что в скором времени посетит Коми. Об этом она написала в своем Instagram.

Виктория Лопырева заявила, что хочет обнять любимого мужа и отметила, что гордится им.

Игорь назначен на высокую должность в Правительстве Республики Коми! Это уникальный регион России, только представьте, по площади больше Дании в 10 раз! Но главное, это край замечательных людей - талантливых и трудолюбивых, - отметила телеведущая.

Модель поздравила своего мужа и пожалала удачи на новом ответственном посту. Виктория отметила, что с нетерпением ждет момент, когда она сможет приехать к Игорю и познакомиться с невероятной Республикой Коми.

Напомним, что 5 ноября мужа Виктории Лопыревой Игоря Булатова избрали на пост зампреда правительства Коми. Подробнее о его личности в этом материале.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»