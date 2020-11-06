Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Известная телеведущая Виктория Лопырева приедет в Коми

Известная телеведущая Виктория Лопырева приедет в Коми

06 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: @lopyrevavika / Instagram
Она восхищается жителями республики

Известная российская супер-модель Виктория Лопырева поддержала своего мужа Игоря Булатова в назначении на высокий государственный пост и заявила, что в скором времени посетит Коми. Об этом она написала в своем Instagram.

Виктория Лопырева заявила, что хочет обнять любимого мужа и отметила, что гордится им.

Игорь назначен на высокую должность в Правительстве Республики Коми! Это уникальный регион России, только представьте, по площади больше Дании в 10 раз! Но главное, это край замечательных людей - талантливых и трудолюбивых, - отметила телеведущая.

Модель поздравила своего мужа и пожалала удачи на новом ответственном посту. Виктория отметила, что с нетерпением ждет момент, когда она сможет приехать к Игорю и познакомиться с невероятной Республикой Коми.

Напомним, что 5 ноября мужа Виктории Лопыревой Игоря Булатова избрали на пост зампреда правительства Коми. Подробнее о его личности в этом материале.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте таже: В Коми продолжат поиски пропавших в ухтинской нефтешахте горняков

Комментарии 1

55 минут назад Горожанин
КТО ЭТО??
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Французский бренд создал духи с ароматом коми лесов Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
«Лучше бы на расселение из аварийных домов потратили»: сыктывкарцы о медалях к 100-летию Коми, на которые выделят миллион рублей Читать
03 ноября
Фото дня в Сыктывкаре: загадочный ноябрьский закат Читать
31 октября
Житель Коми написал рекордный рассказ-тавтограмму и посвятил его Путину Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru