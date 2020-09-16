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Сыктывкар в деталях: история дома со шпилем

Сыктывкар в деталях: история дома со шпилем

16 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Дом на Карла Маркса, 212
Здание стало пристанищем для многих ученых и художников

В Сыктывкаре очень много домов с богатой историей и завораживающей архитектурой. Портал PG11.ru возрождает еженедельную рубрику «Сыктывкар в деталях». На этой неделе мы расскажем вам о легендарном доме, в котором находился знаменитый магазин «под шпилем».

Дом с башней и устремленным в небо шпилем на Карла Маркса, 212 построили в 1959 году по проекту коллектива Московского института «Академпроект». В этом строении зодчим удалось воссоединить детали разных архитектурных стилей. Фасад здания с массивными арочными окнами придает этому зданию торжественность дворцовых построек в стиле классицизма, а шпиль сделан в стиле петровского барокко, прямо как золоченый шпиль Петропавловской крепости.

Зодчие окрестили восьмигранную башенку, возведенную с угловой части здания «Восьмерик на четверике» из-за традиционной церковной архитектуры.

Также в здании располагался знаменитый магазин «под шпилем», который помнят многие жители города. С 1945 года в строении был продовольственный гастроном, в 2004 году в нем открылся «Магазин №45». К сожалению, в 2016 его тоже закрыли по решению суда. 

В доме на Карла Маркса, 212 помимо магазина располагается архитектурно-планировочная мастерская администрации города и художественная мастерская. Основную часть дома занимают жилые квартиры. В этом строении жили и живут многие известные ученые и деятели культуры Республики Коми.

Как сообщает общественник Игорь Сажин, в доме «под шпилем» жил и работал Револьт Иванович Пименов, именем которого сейчас назван «Револьт-центр» в Сыктывкаре.

livejournal.com/ Револьт Пименов

Он был диссидентом, правозащитником, одним из самых крупных советских математиков, политзаключенным, основателем сыктывкарского «Мемориала», историком. Револьт Иванович родился в Ростовской области в семье фельдшера и школьной учительницы. После окончания университета увлекся космологией и геометрией космического пространства. При этом он вел активную диссидентскую деятельность, писал письма властям СССР, за что был осужден и отбывал наказание в Воркуте и в Иркутской области. Был освобожден из лагеря заступничеством крупнейших ученых СССР, - сообщает Игорь Сажин. 

По словам общественника, Револьт Пименов совершил крупнейшие открытия в космологии, защитил докторскую диссертацию. Однако, за хранение запрещенной литературы, был вновь осужден.

С 70-х годов он жил на поселении в Сыктывкаре. Он обменял свою квартиру в Ленинграде на квартиру в доме «Под шпилем». После окончания срока Револьт Пименов остался работать в Коми научном центре, в созданном им отделе математики. В конце 80-х был избран сыктывкарцами в Верховный совет СССР, - заключает Игорь Сажин.

Кстати, недавно отреставрировали фасад здания, которому придали обновленный вид, однако сохранили все ту же архитектуру, за которую сыктывкарцы полюбили этот дом. 

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Благоустройство Культура Сыктывкар в деталях

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