Жители Коми тратят на коммуналку больше всех в России

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости.

По итогам 2019 года наименьшая доля затрат на ЖКУ - в Ингушетии (4,9%). Также мало тратят на оплату услуг ЖКХ жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области. В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов.

Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%). Всего же свыше десяти процентов своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов.

Позиции регионов в рейтинге, по мнению экспертов РИА Новости, объясняются влиянием различных факторов. Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе, природно-географическими причинами. Также значение имеет уровень доходов жителей. Помимо этого, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование жилищно-коммунальными услугами. В большинстве случаев влияние на те или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов.

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